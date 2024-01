BBB 24: Davi leva advertência da produção após ação proibida: “Deve dormir”

Após levantar durante a madrugada e faxinar a casa, Davi recebe puxão de orelha do ‘Big Boss’ por violar regra do BBB 24

A madrugada desta quarta-feira, 24, foi de muita tensão para Davi no Big Brother Brasil 24. O motorista de aplicativo, que acordou mais cedo do que todos e até aproveitou para fazer uma faxina na casa, acabou recebendo uma advertência do ‘Big Boss’. É que ele ganhou um puxão de orelha após violar uma das regras do reality show da Globo.

Sem conseguir dormir, Davi se levantou ainda durante a madrugada e começou a preparar a mesa de café da manhã para seus colegas de confinamento. Na sequência, o motorista limpou a cozinha, organizou a sala e até passou uma vassoura na casa. Por fim, o brother decidiu dar um mergulho na piscina para curtir sua manhã sozinho.

Após retornar da área externa da casa, Davi se deitou na sala para aguardar o início das gravações do Raio-X e o despertar dos demais colegas. Só que o motorista acabou ‘pescando’ enquanto esperava o alarme e por isso, recebeu uma advertência da produção do programa, já que é estritamente proibido dormir no sofá do confinamento.

"Atenção, Davi! Você deve dormir em um dos quartos", a voz do ‘Big Boss’, o chefão da casa, alertou o motorista sobre a violação da regra. O brother prontamente se levantou e foi para o quarto dormir, mas poucos minutos depois, Davi precisou se levantar novamente após ouvir o despertador da casa para gravar seu vídeo diário no confessionário.

Davi tava dormindo no sofá e o big boss falou: "Atenção Davi, até o despertar você deve dormir em um dos quartos." #BBB24 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 24, 2024

Vale lembrar que Davi não foi o único participante a receber um puxão de orelha da produção. Na última segunda-feira, 22, Giovanna levou uma bronca severa pelos alto-falantes da casa. A equipe do reality show lembrou a sister de cuidar direito do seu pé. Inclusive, a voz misteriosa informou que ela pode ser retirada do programa.

A voz do Big Boss disse: "Você precisa reforçar o cuidado com o seu pé, conforme já foi orientado. Mais repouso e, ao se movimentar, sempre usando as duas muletas. Evitar ao máximo o apoio sobre o pé. Peso do corpo sempre nas muletas. Mais cuidado ou sua participação no programa pode acabar”, a produção ameaçou e Giovanna caiu no choro.

Wanessa reclama do comportamento de Davi:

Durante uma conversa nesta madrugada, Wanessa Camargo contou que ficou decepcionada com o comportamento do motorista de aplicativo na casa. É que Yasmin Brunet decidiu ‘trollar' a amiga e se escondeu entre as almofadas do sofá. Davi entrou na brincadeira e disse para a cantora que a modelo teria saído do reality após o ‘sumiço’, mas ela não curtiu a atitude do brother.