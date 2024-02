BBB 24: Sisters ficam em choque com 'profecia' de Davi: 'Assustadora'

Após Davi fazer 'profecia' para Beatriz, sisters comentam revelação impactante e se mostram chocadas com as palavras dele sobre o futuro da vendedora

Após Davi fazer uma "profecia" sobre a vida de Beatriz fora do BBB 24, as sisters ficaram abaladas com as palavras do brother. Na madrugada desta quinta-feira, 15, a vendedora do Brás comentou bastante sobre o discurso dele para Alane e Deniziane.

Além da comerciante de rua dizer que conversará sério com o motorista de aplicativo sobre sua "revelação", Alane contou para Deniziane como as palavras dele foram impactantes. "O Davi falou cada coisa para Bia que eu não conseguia falar, não era o Davi. Ele falou muita coisa bonita", disse a bailarina.

"Bonita, mas assustadora", declarou a sister, e Alane concordou. "Ele falou com um olhar muito compenetrado, falou sobre as coisas que ela vai conquistar lá fora, com uma certeza surpreendente de ver. E ele falava: não sei por que estou falando isso, as palavras estão saindo da minha boca. Parecia que ele estava sendo conduzido a falar alguma coisa, foi muito bonito, impactante, foi assustador porque ele dava a entender de coisas lá fora", relatou Alane.

Deniziane opinou que é importante Beatriz saber o que tem em seu coração e Alane completou: "Eu entendo a parte que ela diz de ser assustadora porque ele estava falando muito sobre lá fora". "Ele falou coisas muito bonitas com uma certeza surpreendente. Eu acho que, para tu não ficar angustiada, tem que focar nas coisas bonitas que ele falou", aconselhou Alane.

"E o que vai acontecer a partir de hoje, tu não sabe, deixa acontecer, porque ele falando aquilo, sendo verdade ou não, é uma motivação linda para viver", acrescentou. Beatriz ouviu os conselhos e confessou: "Amiga, fiquei assustada".

Bastante abalada com o discurso de Davi sobre seu futuro fora do reality, Beatriz prometeu que falará com ele sobre o episódio "sobrenatural", ocorrido durante a festa do líder Lucas Henrique.