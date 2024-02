BBB 23: De arrepiar! Davi faz 'profecia' para Beatriz e sister se abala

Comovido com sensação, Davi faz 'profecia' impactante sobre a vida de Beatriz após o fim do BBB 24; sister ficou bastante abalada com as palavras

Davi faz profecia para Bia no BBB 24 - Reprodução/Globo