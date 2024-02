BBB 24: Abalada após 'profecia' de Davi, Beatriz promete conversa com ele

Ficou mexida! Beatriz promete conversar sério com Davi após brother fazer revelação sobre 'profecia' acerca de seu futuro fora da casa do BBB 24

Após ter uma "profecia" feita por Davi durante a última festa na casa do BBB 24,Beatriz se mostrou bastante preocupada nesta quinta-feira, 15, e comentou com Alane e Leidy Elin que conversará com o brother mais sobre sua "revelação".

O motorista de aplicativo compartilhou com a vendedora do Brás um sentimento que tinha em seu coração em relação a ela. Segundo ele, Bia tem algo muito grande lhe esperando fora do programa até maior que o prêmio. Ao ouvir as palavras dele, a sister acreditou bastante em seu relato.

"Eu vou conversar com ele, até para ficar mais tranquila", afirmou Beatriz. "Mas tu também não pode colocar tua tranquilidade na mão das pessoas, sabe?", aconselhou Alane. "Eu vou orar e pedir pra Deus. Se for alguma coisa que Deus me mostre em sonho, que Deus me dê um sinal dele mesmo, diretamente comigo", comentou a vendedora bem tocada pela "profecia".

As sisters apoiaram a atitude dela. "Eu não vejo como algo maldoso e se foi maldoso - o que eu acho que não foi - aí é ele com Deus e com o público", analisou a vendedora do Brás a atitude de Davi.

Davi faz alerta para Isabelle Durante a festa do líder Lucas Henrique nesta quarta-feira, 14, Davi fez um alerta para Isabelle. Após voltarem de mais um paredão, os brothers, que são alvos constantes na casa, podem ter percebido que são bem vistos pelo público. Diante da situação, o motorista de aplicativo pediu para a dançarina continuar ao seu lado e ficarem espertos com certas pessoas na casa. "Eu e você fazemos um jogo muito forte hoje, e se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói. Essa amizade se destrói. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas que se aproximam da gente hoje, e não estavam próximas da gente, estão se aproximando para ver nossos defeitos, nosso jogo, como a gente é. E isso pode fazer eles usarem isso como armas para destruir a nossa amizade", declarou Davi. Veja mais aqui.