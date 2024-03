BBB 24: Sisters criticam Isabelle por oração após 'Parabéns' de Giovanna

Isabelle puxou uma oração após o 'Parabéns' de Giovanna e as sisters não gostaram muito da atitude

Hoje é o aniversário de Giovanna e para comemorar Leidy Elin fez um bolo para cantar Parabéns para a sister dentro do Big Brother Brasil 24.

Na noite desta quinta-feira, 14, os participantes se reuniram para cantar 'parabéns' e, logo depois, Isabelle pediu para que eles fizessem uma oração e rezassem o 'Pai Nosso' juntos.

Em seguida, Pitel, Fernanda, Lucas Henrique e Leidy foram para a varanda e comentaram a atitude de cunhã.

"Adoro fazer oração, tá? Só acho que...não sei se cabe. Está se matando e terminar em oração", opinou Pitel. Lucas concordou: "Também acho desnecessário". "Acho que é parte do jogo dela", acrescentou Fernanda.

"Ela estava falando: me identifiquei com Davi...Porque o pai do Davi é pastor...porque é da igreja", pontuou a trancista. "Eu não consigo me sentir bem", acrescentou a alagoana.

As sisters continuam comentando e Raquele e Giovanna chegam para o papo e perguntam do que elas estão falando.

"Eu não me senti bem na oração. Eu participo para não ficar feio, pesado, nem mal-educado, mas a gente está se comendo aqui, se matando", explicou a assistente social.

Leidy voltou a falar sobre os motivos de Isabelle ter se aproximado de Davi e a nutricionista defendeu: "Acho que é questão de identificar mesmo. De ter coisa em comum".