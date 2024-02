BBB 24: Saiba qual será o tema da festa do líder Lucas Henrique

Festa do Líder

Lucas Henrique escolhe tema em homenagem a sua profissão para festa do líder no BBB 24

Hoje é dia de Festa do Líder no Big Brother Brasil 24! O último dia de liderança de Lucas Henrique será celebrado com uma festa na noite desta quarta-feira, 14.

O brother, que é professor de educação física, escolheu o tema 'A hora do recereio'.

A festa terá detalhes com a cara do carioca, além de uma apresentação de capoeira, uma das maiores paixões de Lucas.

Vale lembrar que semana passada aconteceu a primeira festa do líder da temporada. A Festa da Líder Fernanda foi a última da casa, já que durante o final de semana, eles não tiveram celebrações.