BBB 24: Saiba quem espalhou a 'fofoca' sobre o voto de Lucas Henrique

A indicação do Líder Lucas Henrique ao Paredão está dando o que falar no BBB 24. Entenda mais sobre a treta entre os brothers

Os atritos no BBB 24 estão longe de acabar! Dessa vez, a discussão envolve brothers da Pipoca, do Camarote e uma grande dúvida: quem abriu para os confinados as movimentações de jogo e as intenções de voto de Lucas Henrique?

Após vencer a Prova de Resistência na última sexta feira, 9, Lucas Henrique conquistou a liderança e precisou escolher quatro brothers para colocar como seus alvos de voto. Davi, Deniziane, Fernanda e Isabelle foram os escolhidos na ocasião.

Após ser confrontado por Fernanda sobre uma conversa de MC Bin Laden com ela, na cozinha da casa - em que o funkeiro perguntou se a niteroiense preferiria encarar a berlinda pelo Líder ou pela casa -, Lucas Henrique garantiu à confeiteira que ela não era sua prioridade de voto.

"Foi o que eu te falei: a primeira opção é o Davi. Caso não seja ele, talvez a Cunhã ou a Ane", declarou.

Horas antes, porém, Lucas Henrique contou para Marcus Vinicius, que o baiano e Fernanda estavam, sim, entre suas primeiras opções.

No último domingo, 11, em conversa com Yamin Brunet e Wanessa Camargo na sala do BBB 24, o Líder expõe para as aliadas que está tendo dúvidas sobre a indicação no Davi.

“Eu estou pensando real em não indicá-lo, se ele estiver nessa situação amanhã. Vou ter que partir para o plano B. [...] O que eu queria é que ele estivesse em condições de se defender para a gente poder ter um embate à altura”, esclareceu ele, fazendo referência ao estado de saúde do baiano.

“Ele pensaria isso da gente?”, questionou a modelo. “Não sei, mas eu não estou fazendo isso por ele. Estou fazendo por mim”, respondeu Lucas. Além disso, a modelo também pergunta para o brother quem ele mandaria para o Paredão caso desistisse da indicação em Davi, e ele responde que daria o seu voto em Fernanda.

Qual das duas falou pra Fernanda que Buda não indicaria Davi se estivesse doente? pic.twitter.com/qRYObf1esk — Comentando reality (@MeeLasquei) February 13, 2024

Um tempo depois, Fernanda, MC Bin Laden e Michel conversaram sobre Davi no Quarto Gnomo. O professor de Geografia, então, decidiu comentar com os dois sobre a possibilidade de o Líder ter modificado o seu voto. Sem citar a conversa que teve com Yasmin - em que a sister disse que havia a possibilidade de Fernanda ser indicada - ele diz que “escutou” que Lucas estaria cogitando indicar outra pessoa ao Paredão.

Momento que a fofoca chega no Bin e ele descobre que Buda pode não indicar Davi como primeira opção, tendo assim Fernanda como a próxima opção de voto. Ele não repassou a fofoca, ele recebeu. pic.twitter.com/YE27hKctD5 — MC BIN LADEN (@mcbinladen) February 13, 2024

Durante o almoço do Anjo, Michel, Isabelle, Raquele e Giovanna conversaram sobre o Paredão. O professor expôs sua vontade de perguntar para Lucas se ele votaria mesmo em Davi. A amazonense o aconselhou a não procurar o professor, mas ele insistiu que convesaria com o carioca.

Já no Quarto do Líder, Lucas Henrique buscou entender o "disse me disse" que estava rolando desde sexta-feira, quando Fernanda contou a ele a indireta que Bin tinha disparado.

"Ela estava desconfiada contigo e eu não entreguei o teu jogo. Toda vez que ela vinha me perguntar, eu falava 'mano, não sei', acho que não", revelou o funkeiro. "Parece que tudo fica vazando. Você conversa um bagulho, chega de outra forma. Tudo vaza, tudo é mal interpretado", concluiu.

O professor argumentou que pensou que Fernanda poderia estar "jogando um verde"."Eu sei que ela usa de artifícios do jogo como blefe, sei que você também utiliza, eu não acho maneiro", pontuou.

Entre tanta especulação, ainda no último domingo, 11, o martelo foi batido: Lucas Henrique indicou Davi na oitava berlinda da temporada.

Após a dinâmica do Sincerão da última segunda- feira, 12, Lucas soube que os outros confinados já estavam cientes de que ele cogitou não indicar Davi ao Paredão, pelo brother ter se sentindo mal durante o final de semana.

Foi então que ele procurou Wanessa e a acusou de ter espalhado a informação. A cantora negou que tenha sido ela.

Momentos mais tarde, Lucas ouviu de Michel que Bin teria sido o responsável por expor a notícia para o restante dos confinados. Giovanna e Rodriguinho saíram em defesa do cantor. "Coitado, o Bin não faz por mal, não. É dele", opinou o pagodeiro.