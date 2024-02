BBB 24: Rodriguinho reflete sobre jogo e dispara: "Não vou ligar"

O cantor Rodriguinho conversou com alguns colegas de confinamento e refletiu sobre a possibilidade de ser eliminado do BBB 24

Na área externa da casa do BBB 24, alguns brothers conversam sobre o período que estão confinados no reality show. Durante a conversa, Rodriguinho reflete sobre sua permanência na competição da TV Globo e a possibilidade de chegar na final.

"Eu já estou fazendo hora extra aqui", disse o cantor. "Desse jeito você vai chegar na final, viu?", opinou MC Bin Laden após ouvir o colega. "É... Se Deus quiser assim, não vou brigar com ele", respondeu o pagodeiro. "Vai ser assim", comentou Michel.

Em seguida, Rodriguinho confessou aos brothers que também não se incomodaria em ser eliminado: "Não vou ligar também de ir embora, não, porque também foi Deus que quis", ressaltou. "Para! Para com essa história", rebateu Giovanna Pitel. "Você acha que eu vou chorar se eu for embora?", falou o artista. "Não, vai ficar aqui sim", respondeu a sister.

Vale lembrar que nas primeiras semanas do reality, Rodriguinho cogitou apertar o botão e desistir do programa por diversas vezes. Algum tempo depois, ele mudou de ideia e disse que não tomaria essa atitude.

Rodriguinho reage ao Queridômetro

Após o Toque de Despertar de Lucas Henrique, o líder do BBB 24 senta no sofá da sala ao lado de Rodriguinho e Raquele. Os três observaram o feed e reagiram ao Queridômetro desta quinta-feira, 15. "Estão largando o dedo no alvo", comentou o cantor, que depois falou sobre os emojis de planta que recebeu.

"Aumentou a planta, hein, sete. Falta só um pra chegar no meu... Pra eu virar uma planta de verdade", disparou ele. Raquele questionou o brother: "Só vira planta de verdade quando atinge oito?", perguntou ela, aos risos. O pagodeiro assente e comenta: "Tô conseguindo meu objetivo", afirmou.