BBB 24: Rodriguinho reage ao Queridômetro: "Conseguindo meu objetivo"

O cantor Rodriguinho reagiu após ver os emojis que recebeu dos colegas do 'BBB 24' no Queridômetro desta quinta-feira (15)

Após o Toque de Despertar de Lucas Henrique, o líder do BBB 24 senta no sofá da sala ao lado de Rodriguinho e Raquele. Os três observaram o feed e reagiram ao Queridômetro desta quinta-feira, 15.

"Estão largando o dedo no alvo", comentou o cantor. Lucas Henrique observou que Leidy Elin e Matteus colecionam três alvos no Queridômetro do dia. Rodriguinho, então, falou sobre os emojis de plant que recebeu.

"Aumentou a planta, hein, sete. Falta só um pra chegar no meu... Pra eu virar uma planta de verdade", disparou ele. Raquele questionou o brother: "Só vira planta de verdade quando atinge oito?", perguntou ela, aos risos. O pagodeiro assente e comenta: "Tô conseguindo meu objetivo", afirmou.

Nesta última quarta-feira, 14, Rodriguinho surpreendeu ao dizer para quais brothers entregaria a pulseira do Na Mira do Líder no Big Brother Brasil 24. Em conversa com Pitel e Fernanda no Quarto Gnomo, o pagodeiro citou MC Bin Laden. "Para quem você daria as quatro pulseiras? Não pode botar o Davi de novo e o Marcus Vinicius já foi eliminado", perguntou Pitel.

"Matteus, Leidy, Bin...", respondeu. "Você daria pro Bin?", questionou a alagoana. "Ué, ele já me deu. Não quer dizer que eu mandaria [para o Paredão], mas eu daria", explicou o pagodeiro. Após pensar um pouco, ele conclui os quatro nomes: "Matteus, Leidy, Bin e Lucas Henrique. A gente tem que movimentar".

Marcus Vinicius detona Rodriguinho e ressalta descaso do cantor

Oitavo eliminado do BBB 24, Marcus Vinicius saiu da casa mais afiado do que nunca! Nesta quarta-feira, 14, ele participou do programa Mais Você e deu sua opinião sobre os outros participantes do reality. Marcus criticou Rodriguinho pelo descaso com o programa.

"Não aproveita nada da casa. Acorda, vai para a academia, vai fazer o pãozinho dele, volta para a academia. Vai malhar em casa! Foi fazer o que no 'Big Brother? Fica desmerecendo o programa, as festas, tudo. Chega na prova e fica cinco minutos. Vai lá e te dá um abraço e fala uma coisa totalmente oposta. Eu só posso lamentar por ele e pela visão que todo mundo está tendo dele", disse ele. Confira o desabafo completo!