BBB 24: Marcus Vinicius detona Rodriguinho e ressalta descaso do cantor

Em participação ao programa "Mais Você", Marcus Vinicius opinou sobre os brothers do BBB 24 e afirmou que Rodriguinho é "sonso e falso"

Oitavo eliminado do BBB 24, Marcus Vinicius saiu da casa mais afiado do que nunca! Nesta quarta-feira, 14, ele participou do programa Mais Você e deu sua opinião sobre os outros participantes do reality. Marcus criticou Rodriguinho pelo descaso com o programa, e sobrou até para Fernanda. O ex-brother também definiu quem são as "plantas".

No programa foram exibidas conversas de Rodriguinho e Fernanda no Quarto Gnomo. Em uma delas, o pagodeiro tentou convencer a carioca, Giovanna Pitel e Michel a votarem em Marcus, o deixou o comissário indigando. "O Rodriguinho é mais falso ainda. Ele é sonso e falso, porque ele vai atrás, pede desculpa, abraça a pessoa", afirmou.

"Não aproveita nada da casa. Acorda, vai para a academia, vai fazer o pãozinho dele, volta para a academia. Vai malhar em casa! Foi fazer o que no 'Big Brother? Fica desmerecendo o programa, as festas, tudo. Chega na prova e fica cinco minutos. Vai lá e te dá um abraço e fala uma coisa totalmente oposta. Eu só posso lamentar por ele e pela visão que todo mundo está tendo dele", continuou.

Fabricio Battaglini, que comandou o Mais Você ao lado de Talitha Morete, questinou a fala de Marcus sobre o cantor. "Mas isso aconteceu com você? Ele se aproximou, te abraçou, foi falso com você?". "Agora, no último voto que ele deu. Depois dos quatro votos do paredão passado que eu consegui me livrar e o Juninho foi embora, ele foi a única pessoa que me chamou", contou.

"Com a Pitel era chumbo trocado, era até engraçado. O Bin já esperava porque é uma pessoa que fica aqui e lá. E o Rodriguinho é aquilo: 'Não, gosto de todo mundo. Dou coração pra todo mundo no queridômetro. A história de todo mundo é muito linda'. Cara, mostra quem você é! Tem 35 anos de carreira, viveu tanta coisa na vida, dá a cara a tapa", desabafou Marcus.

Ele continuou opinando sobre a atitude do ex-Travesso. "Por que está em um jogo, em rede nacional, e não vai sustentar o que fala? Aí vai lá, me abraçou, me levou para para o [Quarto] Gnomo pra me abraçar e dizer: 'Me desculpa, cara. Tive que votar em você, etc. Está gravado".

Marcus Vinicius também aproveitou para criticar o jogo de Fernanda após assistir o VT em que mostra a confeiteira colocando alguns brothers no VIP para tê-los como aliados no jogo. "Só reafirma que eu não estava errado. Ela é uma pessoa sonsa dentro do jogo, não tem coragem de falar na cara. E realmente ela comprou as pessoas com a pulseira do VIP e três jujubas e um chocolate, com certeza. Só para dar uma carimbada final. Eu não estava errado", afirmou ele.

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado e Tadeu cita 'paredão errado'

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24. O comissário recebeu 84,86% dos votos, deu adeus ao prêmio milionário e deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite da última terça-feira, 13.

O paraense disputou o paredão triplo ao lado de Davi e Isabelle. O motorista de aplicativo recebeu 12,07% dos votos e a cunhã apenas 3,07%.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt citou que o eliminado poderia estar 'no paredão errado' e ainda relembrou o fato de Marcus ter entregue a caixa que teria eliminado Lucas Henrique da Prova do Líder em que ele foi o vencedor. Confira!