BBB 24: Rodriguinho surpreende ao dizer quem colocaria Na Mira do Líder

Se for líder, Rodriguinho disse que daria a pulseira de alvo para dois brothers, que surpreenderam Pitel

Rodriguinho surpreendeu ao dizer para quais brothers entregaria a pulseira do Na Mira do Líder no Big Brother Brasil 24. Em conversa comPitel e Fernanda no Quarto Gnomo, o pagodeiro citou MC Bin Laden.

"Para quem você daria as quatro pulseiras? Não pode botar o Davi de novo e o Marcus Vinicius já foi eliminado", perguntou Pitel. "Matteus, Leidy, Bin...", respondeu. "Você daria pro Bin?", questionou a alagoana.

"Ué, ele já me deu. Não quer dizer que eu mandaria [para o Paredão], mas eu daria", explicou o pagodeiro. Após pensar um pouco, ele conclui os quatro nomes: "Matteus, Leidy, Bin e Lucas Henrique. A gente tem que movimentar".

Pitel reagiu estranhando a indicação e Rodriguinho finalizou:"Não iam entender nada se eu fizesse essa jogada, nada. Mas eu não quero mais ganhar Líder nenhum, só 'Anjiar' e ser amigo das maléficas para ganhar", brincou.