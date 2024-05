Pedro Bial revela maior 'furo' da carreira no Jornalismo: 'Vivi esse momento'

O apresentador e escritor Pedro Bial faz um balanço da carreira e relembra coberturas marcantes da profissão, em estreia de videocast

A trajetória bem-sucedida de Pedro Bial (66) como jornalista e destaque no entretenimento vai ser relembrada por ele nesta quinta-feira, 23, na estreia do videocast Mamilos Café, a partir das 8h. O comunicador, que ingressou no curso de telejornalismo por conta da mãe, fala também sobre as grandes coberturas que fez ao longo dos anos e ainda revela seu maior "furo" no Jornalismo. "Vivi esse momento”, comemora.

Dos momentos mais marcantes da carreira, Bial destaca a cobertura do colapso da União Soviética, em 1991, quando estava in loco e noticiou a resistência ao golpe de Estado. “Quando cheguei ao local, vi coisas absurdas, velhinhas moscovitas barrando os soldados, falando que iriam resistir. Naquela época, tinha consciência que estava vendo ali o fim do século XX”, afirma ele, em entrevista a Juliana Wallauer, cofundadora da plataforma.

O apresentador relembra dos desafios da ocasião, já que o país estava fechado: “Quando consegui enviar a matéria para o Jornal Nacional, recordo que minha chamada foi em frente aos tanques e eu disse: ‘Em resposta ao golpe de Gorbachev, o povo de Moscou vai às ruas, barram os tanques e resistem’. Ao chegar a informação na redação, questionaram o tom, pois nenhuma agência estava falando de resistência, mas bancaram minha narrativa. Esse foi o maior “furo” (notícia em primeira mão) que dei na minha carreira, estava lá e vivi esse momento”.

O jornalista também aborda as mudanças de hábitos de consumo de notícias, a partir da percepção dos próprios filhos de gerações diferentes. “Minha filha mais velha, de 37 anos, lê todos os jornais. Já os meninos, de 26 e 22, nunca leram um jornal na vida. Para mim, é impensável começar o dia sem ler todas as notícias”, ressalta.

Ao longo da conversa, Bial comenta que, independentemente dos avanços tecnológicos como a inteligência artificial, acredita que é necessário ter alguém que saiba a fundo sobre os assuntos para explicar, orientar, destacando a relevância do jornalismo para a sociedade.

O Mamilos Café - comandado por Cris Bartis e Ju Wallauer - estreia em comemoração aos 10 anos do podcast Mamilos, e tem novos episódios sempre às quintas-feiras, com distribuição multiplataforma, disponível no Globoplay – inclusive para quem não é assinante do streaming –, na sua plataforma de áudio preferida e no canal do YouTube do Mamilos.