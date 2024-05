Wanessa Camargo contrai rotavírus dos filhos e aconselha: "Fiquem ligados"

A cantora Wanessa Camargo contraiu rotavírus junto com os filhos e aproveitou para fazer um alerta aos seguidores sobre os sintomas; confira

Na última quarta-feira, 22, Wanessa Camargo usou as suas redes sociais para compartilhar com os seguidores sobre seu diagnóstico nos últimos dias. A artista que contraiu o rotavírus e, por esse motivo, sumiu após o show.

"Na semana seguinte do show, meu filho mais velho ficou com rotavírus. Não sei se vocês conhecem, o rotavírus é muito pesado. É muita diarreia, tem um risco grande de desidratação, então fiquem ligados, também muito contagioso. Aqui em casa, o meu mais velho pegou, depois o João e depois eu. Estou aqui no finalzinho, consegui me levantar hoje. Passei os últimos dias meio estranha, dá uma fraqueza gigante", explicou nos Stories do Instagram.

Na sequência, a ex-BBB aconselhou os fãs. "Tomem muito cuidado com as crianças pequenas, com idosos também, sempre lavar bastante as mãos e alimentos, se cuidem, hidratem muito", disse ela.

Wanessa também confessou que ficou assustada, pois a desidratação aconteceu muito rápido. "Não tem muito o que fazer, tem que esperar o vírus sair. Pro José foi 5 dias, pro João 4, comigo foram 3 dias. Quando um filho da gente tá doente, dá vontade de pegar o que eles tão sentindo e passar pra gente, então o mundo para".

Wanessa Camargo revela maior mudança em sua vida após o BBB 24

A cantora Wanessa Camargo teve uma passagem polêmica pelo Big Brother Brasil 24, que terminou com sua desclassificação do programa. No entanto, a famosa confessou que, mesmo com alguns aspectos negativos, sua participação no reality show da Globo mudou a forma de lidar com a vida artística.

Em entrevista à Quem, a filha de Zezé Di Camargo disse que o BBB 24 lhe ajudou a acabar com a sua imagem de 'intacta' para o público. Por ter sua vida exposta 24 horas por dia, Wanessa pode mostrar seu lado mais vulnerável para seus fãs.

"É uma experiência muito diferente de qualquer coisa que você vai viver na vida. Você passa por uma exposição que não existe igual. Acordar com remela no olho, como acordei, vai fazer um raio-X", disse a artista.

Segundo Wanessa, agora ela não se preocupa tanto com sua aparência quando está em público. "Foi muito bom por um lado, por exemplo, tinha muita vergonha de fazer vídeos se não estivesse maquiada, arrumada. Depois dos meus raio-X todos os dias, do jeito que fiz, vou fazer o quê? Fui lá sem maquiagem, com meus melasmas lindos aparecendo", confessou.

Por fim, a cantora refletiu sobre o impacto que essa mudança teve em sua vida. "Me libertou da minha própria imagem, de olhar e entender que não preciso estar o tempo todo impecável, uma boneca; mostrar mais a realidade. Isso mudou bastante. É uma experiência que te muda por completo. Faz repensar muito na vida", finalizou.