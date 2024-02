BBB 24: Rodriguinho conversa com Deniziane sobre votação: "É jogar voto fora"

Em conversa, Rodriguinho é sincero com Deniziane e conversa com a sister sobre a próxima votação do BBB 24; saiba o que rolou!

As estratégias de jogo para a próxima semana do BBB 24 já estão a todo vapor! Nesta quinta-feira, 8, Deniziane chamou Rodriguinho para uma conversa na área externa da casa mais vigiada do Brasil, tentando compreender o jogo para escapar do paredão na votação de domingo.

Na ocasião, Anny falou sobre o motivo de sua aliada, Alane, não ter sido enviada direto ao paredão pela líder Fernanda. "A Alane não foi ao paredão por uma ajuda sua, em relação à Fernanda. Ai você falou que eu iria", iniciou a fisioterapeuta, que queria entender de onde saiu a ideia. "Queria entender se foi uma sugestão sua ou da Fernanda", disse ela.

O cantor logo tentou esconder seu jogo. "Não, foi uma sugestão de 'vamos pegar alguém do grupo'. E não podia ser a Alane, porque ela tinha voltado. Podia ser você ou a Bia. Você não é problema para ninguém", revelou Rodriguinho.

Deniziane ainda insistiu em uma resposta: "Mas aí você sugeriu meu nome?". "Não, foi um conjunto que foi falado", respondeu o artista aos risos. "E você não?", pressionou a sister. "Não, pra mim não tem problema", disparou Rodriguinho.

A morena ainda tentou explicar a sua perspectiva da jogada. "Eu tinha entendido que para a Alane não ir, você tinha sugerido o meu nome". Então, Rodriguinho decidiu ser sincero: "Já tinha sido falado. Para não ir ela, tá ok. Porque eu, particularmente, eu acho que votar em você hoje é jogar um voto fora".

Ele também explicou o motivo desse seu pensamento. "A gente pensa na casa, a gente pensa nas pessoas fortes. Eu acho que você é uma pessoa forte. Até por você ter ganhado a primeira prova [do líder]", disse Rodriguinho.

Confira o vídeo:

Rodriguinho para Deniziane 💬: "Eu acho que votar em você hoje é jogar um voto fora" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/VgesPMQMn6 — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2024

Raquele expõe estratégia de Rodriguinho

Em conversa no Quarto Magia, Raquele expôs o jogo de Rodriguinho para Isabelle e Michel. Na ocasião, ela afirma que o cantou lhe garantiu que vai jogar sozinho, após se afastar de Fernanda e Pitel.

"Rodriguinho só. Eu entrei lá para movimentar os bonecos e, quando ele estava lá, eu meio que travei", disse Raquele. Michel perguntou se o cantor chegou depois da doceira. "Ele estava lá primeiro e ele: 'Se você quiser que eu saia'. Aí eu: 'Não, pode ficar aí'", respondeu ela

A doceira, então, deu detalhes da sua descoberta. "Descobri que ele está jogando sozinho agora", afirmou. "Com a Pitel e Fernanda", disse o professor. "Não, ele estava junto com as meninas. Agora ele está sozinho", garantiu Raquele.

Michel perguntou se o cantor falou isso para a sister, e ela confirmou. "Falou e foi por conta do Sincerão. Lembra aquele dia?", acrescentou ela. "Foi aquela confusão toda", respondeu o brother. O professor ainda quis saber se Fernanda e Pitel sabem da decisão do cantor, e a doceira afirma não saber.