BBB 24: Raquele expõe estratégia de Rodriguinho: "Descobri"

No Quarto Magia do BBB 24, Raquele contou para Isabelle e Michel que descobriu a nova estratégia do cantor Rodriguinho para a sequência do jogo

Raquele decidiu espalhar uma novidade para alguns brothers do BBB 24. No Quarto Magia, a sister expôs para Isabelle e Michel o que descobriu em uma conversa com Rodriguinho. Ela contou que o cantor garantiu que vai jogar sozinho.

"Rodriguinho só. Eu entrei lá para movimentar os bonecos e, quando ele estava lá, eu meio que travei", disse Raquele. Michel perguntou se o cantor chegou depois da doceira. "Ele estava lá primeiro e ele: 'Se você quiser que eu saia'. Aí eu: 'Não, pode ficar aí'", respondeu ela

A doceira, então, deu detalhes da sua descoberta. "Descobri que ele está jogando sozinho agora", afirmou. "Com a Pitel e Fernanda", disse o professor. "Não, ele estava junto com as meninas. Agora ele está sozinho", garantiu Raquele.

Michel perguntou se o cantor falou isso para a sister, e ela confirmou. "Falou e foi por conta do Sincerão. Lembra aquele dia?", acrescentou ela. "Foi aquela confusão toda", respondeu o brother. O professor ainda quis saber se Fernanda e Pitel sabem da decisão do cantor, e a doceira afirma não saber.

"Lembra aquele dia que eu estava aqui e Bia chegou conversando com você? Falando que um amigo da Fernanda tinha conversado com a Fernanda e meio que instruído de como ela ia falar no Sincerão. E ela foi lá e fez completamente diferente. Não foi isso que a Bia falou? Que mandou ela pedir desculpas e falar dos filhos. Chegou lá ela pediu desculpas, falou dos filhos, mas falou de uma forma mais soberba", completou ela.

Davi sonha com morte de brother

O participante Davi Brito surpreendeu ao contar os sonhos que teve com dois participantes do BBB 24, da Globo. Inclusive, ele contou que um deles até morria! Em uma conversa no reality show, ele contou que sonhou que o brother Michel perdia a vida.

"Sonhei que você morria, mano", disse ele. E Michel não se abalou: "Então você está me dando a vida. E eu morria como?". Então, Davi contou: "Não sei. Você estava aqui uma semana e na outra não estava mais". Saiba mais!