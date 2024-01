BBB 24: Rodriguinho cai no choro e desabafa: "Prefiro estar com os meus filhos"

Ao falar sobre o seu motivo de estar no BBB 24, Rodriguinho cai no choro e desabafa sobre saudades da família com Lucas Henrique

Após afirmar que quer sair do BBB 24, Rodriguinho caiu no choro e falou sobre o seu propósito no programa. Em conversa com Lucas Henrique, o cantor falou o que lhe motivou a participar do reality show do Globo e ainda admitiu estar com saudades de sua família.

O assunto surgiu no quarto do líder nesta segunda-feira, 22, enquanto o atual líder decidiu ser sincero com o professor de educação física. Na ocasião, Rodriguinho disse que preferia não estar ali no programa. "Se você falar para mim: 'Você prefere estar aqui ou prefere estar com a sua mulher?'. Eu prefiro ficar com a minha mulher, rapaz! Não tem essa conversa. 'Você prefere estar aqui ou estar abraçando seus filhos?'. Eu prefiro estar com meus filhos", disse o artista.

Logo em seguida, ele falou o que lhe motiva a continuar no BBB 24. "Eu assumi um compromisso de estar aqui, então eu estou aqui. Por eles que estão lá fora. Eu só não aperto o botão [de desistência] porque eles me falaram isso. Eu assumi a p*rra de um compromisso por causa deles, aí eu tenho que ficar ouvindo m*rda, mano?", disse Rodriguinho, que logo caiu no choro.

Após alguns segundos em silêncio, o brother ainda falou sobre o comportamento de algumas mulheres da casa com ele. "Cara, eu odeio ficar nervoso. É essa hora que eu falo: 'O que eu tô fazendo aqui?'. Ouvindo b*sta, vendo gente que eu nunca virar a carinha para mim porque eu tô jogando. Ah, espera aí, eu não tratei ninguém mal, cara. Você me viu desrespeitar alguém algum dia nessa casa?", desabafou.

Confira o vídeo:

Rodriguinho: "Eu quero ganhar R$ 3 milhões. Se fosse R$300 mil, R$30 mil, eu ia jogar pra ganhar. Fiquei feliz porque ganhei uma geladeira."



Lucas: "Eu nunca te vi falando assim".



O vídeo começa após esse diálogo, onde ele chora.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/mzkmjkzcN2 — Underwood para Presidente do Brasil (@underwoodbr2026) January 23, 2024

Rodriguinho já havia expressado sua vontade de ir para casa

Mais cedo nesta segunda-feira, 22, Rodriguinho expressou que já não está mais contente com sua participação no BBB 24. Em conversa no Jardim com os emparedados Giovanna Pitel e Vinicius Rodrigues, o cantor confessou que estava com saudades de casa e não queria mais continuar na competição caso caísse em um Paredão.

"Tomara que eu vá com uma pessoa que está no bololo com o Brasil. Eu quero sair, cara. Eu quero ver minha esposa, quero curtir minha vida", disse Rodriguinho. No entanto, ele admitiu que não irá desistir por conta própria. "Só que eu não vou [apertar o botão] porque eu não quero desistir. Enquanto eu estiver aqui, a faca tá no dente. Mas se eu for, eu já sei que ela [minha esposa] vai pegar um aviãozinho e vai estar vindo", contou o cantor.