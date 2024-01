BBB 24: Rodriguinho aconselha Bin a pedir desculpas por briga com Isabelle

Rodriguinho disse para MC Bin Laden aproveitar Sincerão para pedir desculpas para mulheres por briga com Isabelle no BBB 24

Rodriguinho conversou com MC Bin Laden durante a tarde desta segunda-feira, 29, dentro do Big Brother Brasil 24, e aconselhou o brother a pedir desculpas para Isabelle.

Os dois estavam na academia falando sobre a briga entre o funkeiro e a cunhã após ele ter indicado a sister direto ao paredão. O pagodeiro então, disse que acharia melhor que Bin pedisse desculpas pela discussão que eles tiveram durante a madrugada.

"Acho que você pede desculpa para as mulheres, não pede para ela, tá ligado? 'Se eu me excedi, desculpa, mas estava gritando comigo e eu gritei também'. Faz isso aí que você vai ficar benzão. Não é com ela, porque com ela você já viu que com ela não vai adiantar fazer isso", aconselhou.

Bin Laden concordou com participante e o artista seguiu falando que o líder deveria se desculpar durante o Sincerão, que acontece na noite de hoje no BBB 24, e dizer que não era a sua intenção ter ofendido alguém.

Pouco antes, Rodriguinho havia opinado sobre o paredão, formado por Isabelle, Luigi, Juninho e Alane, e disse acreditar que a cunhã permanece no jogo. "Acho que ela volta. Acho que não é a hora dela sair ainda", opinou.