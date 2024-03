BBB 24: Quem venceu a prova do anjo? Saiba o resultado

Prova do anjo durou várias horas na tarde deste sábado, 23, no BBB 24 e a produção até teve que refazer o cenário. Saiba quem venceu a disputa

A prova do anjo deste sábado, 23, agitou a casa do BBB 24, da Globo, e durou cerca de 4 horas. A competição começou por volta das 13h e só terminou depois das 17h. A vencedora foi a sister Pitel. Saiba como foi a prova:

Na prova do anjo, os participantes tiveram que encontrar itens escondidos em três cenários diferentes e também tiveram que montar um quebra-cabeça. Alguns participantes foram desclassificados por não montarem o quebra-cabeça corretamente, como Isabelle, Davi e Alane.

Porém, a prova teve uma intercorrência. A primeira participante foi Isabelle e ela destruiu o cenário. Com força demais para abrir as portas e gavetas, ela arrancou várias delas. Com isso, a produção precisou de mais de uma hora para arrumar tudo novamente para que os outros participantes pudessem realizar a prova.

A vencedora foi Pitel, que foi quem completou a prova no menor tempo. Ela escolheu Fernanda, Giovanna e Leidy para irem ao almoço do anjo com ela. No Castigo do Monstro, ela colocou Matteus e Isabelle.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Brasil (@bbb)

Conversa de Pitel e Lucas

As inventidas de Lucas Henrique em Pitel continuam. Na última sexta-feira, 22, durante a festa que contou com show de Ivete Sangalo, o professor flertou, novamente, com a sister.

"Estou com vontade de ser esse canudinho!", disse ele, enquanto cantava uma música com a mesma referência. A assistente social, que tomava um drink com o 'canudinho', rapidamente disparou: "Procura teu lugar."

Vale lembrar que, antes de entrar na casa do BBB 24, Buda vivia um relacionamento com Camila Moura. A professora de História terminou o relacionamento com Lucas por meio das redes sociais após suas cenas com Pitel. "Não sou de ficar engolindo as coisas, de aceitar chacota, de ficar me humilhando. Essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa", declarou na época.

"Para mim, na minha opinião, traição não é só beijar na boca, contato físico. E o Lucas sabe disso, ele entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem um flerte, que você está ali para o 'tudo ou nada' para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança. O Lucas sabe disso, ele entrou lá com isso muito bem claro", finalizou Camila.