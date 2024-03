BBB 24: Lucas Henrique flerta com Pitel e sister reage: "Procura teu lugar"

Sem saber que está solteiro, Lucas Henrique voltou a flertar com Pitel durante a última festa do "Big Brother Brasil 24"

As inventidas de Lucas Henrique em Pitel continuam. Na última sexta-feira, 22, durante a festa que contou com show de Ivete Sangalo, o professor flertou, novamente, com a sister.

"Estou com vontade de ser esse canudinho!", disse ele, enquanto cantava uma música com a mesma referência. A assistente social, que tomava um drink com o 'canudinho', rapidamente disparou: "Procura teu lugar."

Vale lembrar que, antes de entrar na casa do BBB 24, Buda vivia um relacionamento com Camila Moura. A professora de História terminou o relacionamento com Lucas por meio das redes sociais após suas cenas com Pitel. "Não sou de ficar engolindo as coisas, de aceitar chacota, de ficar me humilhando. Essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Eu não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa", declarou na época.

"Para mim, na minha opinião, traição não é só beijar na boca, contato físico. E o Lucas sabe disso, ele entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem um flerte, que você está ali para o 'tudo ou nada' para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança. O Lucas sabe disso, ele entrou lá com isso muito bem claro", finalizou Camila.

Lucas Henrique reflete sobre jornada no reality e cita ex-esposa

Na manhã da última quarta-feira, 20, Lucas Henrique conversou com Leidy Elin após a sister chorar no BBB 24. A dupla refletiu sobre a experiência de vivenciar o reality show e o professor de Educação Física relembrou falta da ex-esposa, Camila Moura, no vídeo do Anjo.

"Então, aqui gente mostra como a gente é dentro das condições que estão colocadas aqui para a gente viver", iniciou o carioca. "A gente não vive com ninguém 24 horas por dia, a gente não vive nem com a nossa família 24 horas por dia", comentou a trancista.

Na sequência, Buda compartilhou insegurança ao não ver Camila no Presente do Anjo. "Quando eu me deparo com situações como o vídeo do Anjo, que aparecem pessoas queridas para mim, mas não as que eu gostaria de ver, sabe? Isso me pega muito porque eu fico pensando: 'Cara, será que eu perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece?'. Porque foi o que eu te falei...", analisou ele.

"Só que também não sabem o que a gente sente aqui, então, para ela, estava fazendo a coisa certa, para você ver outras pessoas", afirmou Leidy. "Total, eu entendo, mas eu penso o que me faz chorar, o que me faz não suportar e, digamos assim, transbordar, e esse transborda é através do choro, é a insegurança de 'será que eles ainda estão comigo?'", continuou Lucas.

"Claro que estão, nossa família sabe quem é a gente. Foi uma coisa que você falou, a única pessoa que, pra mim, não pode soltar a minha mão é a minha mãe", respondeu a sister.