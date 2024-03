BBB 24: Lucas Henrique reflete sobre jornada no reality e cita ex-esposa

Em conversa com Leidy Elin, Lucas Henrique refletiu sobre a vivência no BBB 24 e confessou insegurança: 'Será que eu perdi o amor de quem me amava?'

Na manhã desta quarta-feira, 20, Lucas Henrique conversou com Leidy Elin após a sister chorar no BBB 24. A dupla refletiu sobre a experiência de vivenciar o reality show e o professor de Educação Física relembrou falta da ex-esposa, Camila Moura, no vídeo do Anjo.

"Então, aqui gente mostra como a gente é dentro das condições que estão colocadas aqui para a gente viver", iniciou o carioca. "A gente não vive com ninguém 24 horas por dia, a gente não vive nem com a nossa família 24 horas por dia", comentou a trancista.

Na sequência, Buda compartilhou insegurança ao não ver Camila no Presente do Anjo. "Quando eu me deparo com situações como o vídeo do Anjo, que aparecem pessoas queridas para mim, mas não as que eu gostaria de ver, sabe? Isso me pega muito porque eu fico pensando: 'Cara, será que eu perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece?'. Porque foi o que eu te falei...", analisou ele.

"Só que também não sabem o que a gente sente aqui, então, para ela, estava fazendo a coisa certa, para você ver outras pessoas", afirmou Leidy. "Total, eu entendo, mas eu penso o que me faz chorar, o que me faz não suportar e, digamos assim, transbordar, e esse transborda é através do choro, é a insegurança de 'será que eles ainda estão comigo?'", continuou Lucas.

"Claro que estão, nossa família sabe quem é a gente. Foi uma coisa que você falou, a única pessoa que, pra mim, não pode soltar a minha mão é a minha mãe", respondeu a sister.

Lucas Henrique critica postura de sister

Na última terça-feira, 19, após Alane permanecer na casa e não ser eliminada no último paredão do BBB 24, os brothers rivais comentaram sobre o jogo. Lucas Henrique então opinou sobre o que Tadeu Schmidt teria falado no discurso sobre a atriz.

O professor de capoeira, além de cogitar enfrentar Davi na berlinda para tirá-lo da casa, opinou sobre a amiga de Beatriz na casa. "Ela não tem a capacidade de colocar a mão na consciência, nem pra fazer um discurso assim: 'Eu me comprometo no jogo porque eles acham que eu sou uma oponente forte e querem me eliminar'. Não, joga pra fé, pra outro lugar", analisou Buda.

"Ele fez um convite pra ela: 'Faça uma autocrítica, reflete aí'. Ela não foi capaz de fazer isso. Pra mim, lá fora, isso ia ser ruim. A gente tem que expor isso: 'Cara, você não tem capacidade de colocar a mão na consciência e analisar suas atitudes. Você não consegue fazer uma autocrítica'", completou. Para o brother, Alane nunca admite que está errada.

Além de Lucas Henrique, Fernanda também comentou sobre os rivais no jogo. A confeiteira acredita que Pitel possa ser uma boa participante para tirá-los da casa em um paredão.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Raquele: