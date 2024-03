BBB 24: Fernanda quer colocar Pitel no Paredão: 'Vai acontecer'

Após Raquele ser eliminada por Bia e Alane, Fernanda quer colocar Pitel no Paredão com esperança de tirar rivais do jogo

Com a saída de Raquele e mais uma vez a permanência de integrantes do grupo de rivais, Fernanda e Pitel conversaram sobre quem poderia tirar Davi, Beatriz, Alane, Matteus ou Isabelle do jogo. As aliadas então viram que a assistente social pode ser uma boa possibilidade na visão delas.

A confeiteira então comentou sobre um deles ter força para tirar os rivais da casa. "Eu acho que o cenário vai ser esse mesmo. Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um aqui até bater com a pessoa que realmente tenha potência pra cair com eles. E acho que a formação dos Paredões é uma coisa que influencia, só que a minha opinião vocês não vão gostar", declarou Fernanda.

"Tem que botar eu?", questionou Pitel. "Você não vai gostar", disse a modelo. "Pode botar", respondeu a alagoana. "Tem gente que sempre vai cair, tem gente que vai bater de frente. É uma métrica que a gente só vai ter tentando", explicou Fernanda. "Se acha que essa é a estratégia boa pra derrubar, vamos embora. Não tenho medo, não", declarou Pitel.

"Não é questão de ser uma estratégia boa, vai acontecer naturalmente. Só que é um naturalmente depois de cinco já caírem", disse a confeiteira. Buda falou que concorda com Fernanda e que é preciso colocar alguém forte para bater com eles. "Sim, só que a gente não sabe quem é, a gente sente", comentou a sister.

"Isso vai acontecer, porque o Paredão tem que acontecer. Tem 11 pessoas nessa casa. Vai ter Paredão pra caramba até a final. A questão é: a Pitel é forte, um exemplo, vamos botar ela?", perguntou Lucas Henrique. "Você [Fernanda] já derrubou um de lá sozinha", relembrou Pitel a eliminação de Deniziane. "Não estou dizendo que eu não sou. Pode me colocar a hora que quiser porque eu sou a única de todos vocês aqui que está cagando para o Paredão. Caguei! Quer me botar? Me bota. Caguei pra Paredão", respondeu Fernanda.

Fernanda: "Eu sei que eu sou forte para um c*** aqui, só não sei com quem. Não sei se é com a Bia, se é com Alegrete, se é com Davi, mas eu sei que eu quebro alguém ali, só não sabemos com quem" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/r7vt48yzec — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024

