BBB 24: Esposa de Lucas se pronuncia e xinga Buda: "Mais absurdos surgindo"

Camila Moura detonou Lucas Henrique e disse que se pronunciará mais em breve

A esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, se pronunciou sobre os recentes acontecidos dentro do Big Brother Brasil 24. Durante a última festa do programa, Buda flertou com Pitel e disse que estava criando sentimentos no programa. Mais cedo, ele afirmou que a alagoana o 'bagunçou'.

Neste domingo, 03, a professora de história abriu seu Instagram e desde então, não parou de ganhar seguidores. Ela, que já está com quase 1 milhão de seguidores, postou o clique de uma mala, uma foto do casamento dos dois rasgada, além de declarar torcida para Davi, rival de Lucas no reality.

Agora, Camila usou seus stories para agredecer as mensagens e falar um pouco sobre o ocorrido. "São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo...não esperava. Pra quem não sabe, ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol", começou.

"Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras. Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento", prometeu.

Em seguida, a mulher do líder da semana acrescentou: "Mas saibam que desde já: #pa*noc*dobuda", incluindo a música 'Baiana' do Emicida com a frase que o brother cantou para Pitel durante o flerte.