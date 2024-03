BBB 24: Isabelle quebra cenário de prova e é desclassificada

Isabelle foi a primeira participante a fazer a prova do anjo neste sábado, 23, e atrasou a dinâmica ao quebrar o cenário

A sister Isabelle foi a primeira participante a fazer a prova do anjo na tarde deste sábado, 23, e deu o que falar! Ela quebrou alguns detalhes do cenário, foi desclassificada por não cumprir a dinâmica corretamente e ainda atrasou a realização da prova. Entenda:

Tudo começou quando Isabelle colocou muita força na hora de abrir e fechar as gavetas da prova. Ela puxou as gavetas com rapidez e tirou algumas delas no lugar. E também quebrou uma das portas do cenário. Com isso, a produção precisou correr para arrumar os itens quebrados antes de chamar o próximo participante.

O atraso na prova foi sentido pelos outros participantes, que esperavam no quarto gnomo. Enquanto esperavam, eles questionaram o motivo de tanta demora. Alguns levantaram a hipótese de que o quebra-cabeça fosse muito difícil e outros pensaram que Isabelle poderia ter que refazer a prova. Porém, ela já cumpriu a prova e está no quarto fadas esperando o final da prova.

Além disso, Isabelle será desclassificada. Depois que ela finalizou a prova, o apresentador Tadeu Schmidt mostrou que ela não encaixou as peças do quebra-cabeça da forma correta. Ela deixou uma das pontas soltas. Por isso, ela não cumpriu a prova e foi desclassificada.

pelo amor de deus, a isabelle destruindo todo o cenário da prova do anjo KKKKKKKKK #bbb24pic.twitter.com/zRs6yp3huE — paiva (@paiva) March 23, 2024

isabelle quebrou um moi de gaveta e armário do cenário da prova do líder e nem tadeu se aguentou kkkkkkkk essa é cunhã poranga guerreira mesmo 🗣 #BBB24pic.twitter.com/Y8h5kYS2XZ — escrava da OAB (@thaiisportela) March 23, 2024

Davi alerta Isabelle sobre estratégia de brothers

Após a eliminação de Raquele do BBB 24, da Globo, os brothers do quarto Fada analisaram os próximos passos do jogo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 20, enquanto conversavam sobre a imunidade da Prova do Anjo, Davi aproveitou para alertar Isabelle em algumas questões. A sister iniciou o assunto explicando para Alane, Beatriz e Matteus que não poderia imunizar o trio, uma vez que Davi é o único que a imunizaria caso tivesse a oportunidade.

"Eu não tem como, gente, meu Anjo é do Davi. Se é autoimune e eu imunizo alguém, tem nem como me comprometer com vocês. Primeiro que ele é meu grande amigo, segundo que é visto toda semana pela casa para ir", explicou Isabelle, reforçando que Davi segue sendo sua prioridade no jogo. Com isso, o motorista de aplicativo avisou a amiga que, dependendo das próximas eliminações, os brothers do quarto Gnomo podem tentar se aproximar. Saiba o que ele disse!