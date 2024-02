BBB 24: Que horas o Big Fone vai tocar hoje? Boninho dá spoiler

Boninho revela que horas o Big Fone vai tocar neste domingo, 4, e também qual será a mensagem que vai dar uma missão para um dos brothers

O diretor de TV Boninho surpreendeu ao dar um spoiler sobre o Big Fone do BBB 24, da Globo. O telefone vai tocar na casa na noite deste domingo, 4, e vai dar uma missão para um dos brothers, que vai mexer com a formação do paredão de hoje.

O Big Fone vai tocar às 18h20. Quem atender vai ter que dividir a casa em dois grupos. A pessoa vai ouvir a mensagem com a ordem para colocar uma pulseira vermelha em 9 pessoas, mas não vai saber o motivo. Além disso, quem atender vai ficar imune.

A mensagem do Big Fone vai dizer o seguinte: "Atenção, preste bem atenção. Você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o líder. Repetindo: Você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o líder”.

Saiba como será a formação do paredão quádruplo

No domingo, 4, a noite será agitada. O Big Fone vai tocar no início da noite. Quem atender fica imune e tem que dividir a casa em dois grupos, sendo que o líder fica de fora da divisão. Logo depois, os brothers e sisters iniciam a formação de um paredão quádruplo.

O anjo vai imunizar uma pessoa. O líder indica uma pessoa ao paredão. Então, a casa vai votar em grupos, que são os grupos divididos pelo Big Fone. O Grupo 1 vai votar no Grupo 2, e o Grupo 2 vai votar no Grupo 1 - estes votos vão ser abertos. Logo depois, a votação fechada vai fazer cada grupo votar entre si: O Grupo 1 vota entre si, e o Grupo 2 vota entre si. Com isso, a votação da casa vai mandar 4 pessoas para o paredão. Por fim, quatro pessoas vão para a prova Bate e Volta, menos o indicado do líder, e uma pessoa se salva.

A eliminação será na noite de terça-feira, 6.