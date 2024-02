BBB 24: Saiba qual é a dinâmica da semana no reality show

Saiba o que vai acontecer dia após dia na dinâmica da semana no BBB 24

Na noite desta quinta-feira, 1º, o apresentador Tadeu Schmidt revelou qual é a dinâmica da semana no BBB 24, da Globo. Saiba aqui como tudo vai funcionar até a eliminação:

Para começar, os participantes disputaram a prova do líder na noite desta quinta-feira, 1º, mas Giovanna não participou por orientação médica por causa do seu pé machucado. Na sexta-feira, 2, o líder da semana vai definir quem esta na sua mira. Ele vai colocar quatro pessoas na mira do líder.

No sábado, 3, os participantes disputam a Prova do Anjo, que será autoimune e ainda dará o colar para mais um imunizado. No domingo, 4, a noite será agitada.

Logo no início do programa ao vivo, o Big Fone vai tocar. Quem atender fica imune e tem que dividir a casa em dois grupos, sendo que o líder fica de fora da divisão. Logo depois, os brothers e sisters iniciam a formação de um paredão quádruplo.

O anjo vai imunizar uma pessoa. O líder indica uma pessoa ao paredão. Então, a casa vai votar em grupos, que são os grupos divididos pelo Big Fone. O Grupo 1 vai votar no Grupo 2, e o Grupo 2 vai votar no Grupo 1 - estes votos vão ser abertos. Logo depois, a votação fechada vai fazer cada grupo votar entre si: O Grupo 1 vota entre si, e o Grupo 2 vota entre si. Com isso, a votação da casa vai mandar 4 pessoas para o paredão. Por fim, quatro pessoas vão para a prova Bate e Volta, menos o indicado do líder, e uma pessoa se salva.

A eliminação será na noite de terça-feira, 6.