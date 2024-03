BBB 24: Quarto magia é fechado e choca os participantes

Davi e Isabelle ficam em choque com a hora da despedida do quarto magia, que foi fechado pela produção do reality show

Chegou a hora de se despedir do quarto magia! Ao entrar no último mês da atual temporada do reality show, a produção decidiu fechar um dos três quartos dos participantes. Na manhã desta quinta-feira, 14, eles solicitaram que os brothers Davi e Isabelle retirassem seus pertences do local.

Logo cedo, os dois foram surpreendidos com a mensagem do Big Boss. "Atenção todos, hoje, o quarto magia será fechado. Retirem os seus pertences”, afirmou. Davi e Isabelle ficaram de queixo caído.

Então, eles arrumaram suas malas e já saíram do local. O público do Big Brother já sabia dessa decisão. Isso porque o diretor Boninho contou nas redes sociais sobre a decisão de fechar o quarto magia, que já estava com poucos moradores após as últimas eliminações.

“Atenção, todos! Hoje o ‘Quarto Magia’ será fechado. Retirem os seus pertences!”



A Isa: apenas não reaja 😧#TeamIsabelle | #BBB24pic.twitter.com/eLG07PLETq — Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) March 14, 2024

FIM DE UMA ERA! Isabelle e Davi saindo do Quarto Magia#BBB24pic.twitter.com/LuFtzzjNbq — Alfinetei (@ALFINETEI) March 14, 2024

Os protagonistas do quarto magia ❤️‍🔥 pic.twitter.com/4pZOFBB0pO — QG DavIsa 🤜🏿🤛🏼 (@qgDavIsa) March 14, 2024

Vidente faz previsão para Davi

O brother Davi é considerado o favorito para vencer o BBB 24, da Globo, após se destacar ao longo do jogo nos dois primeiros meses de confinamento. Porém, o vidente Carlinhos contou que o destino dele pode ser outro.

Em entrevista na rádio Metropolitana FM, o vidente contou que previu que Davi não será o vencedor e pode sair do reality show antes da grande final por causa de uma confusão.

“Vai ter uma confusão ali e o Davi vai ‘pilhar’. Ele vai entrar na pilha de uma outra pessoa lá e, nessa pilha, é possível que ou haja expulsão, ou ele vai pedir para sair, alguma coisa vem”, disse ele.

E completou: “Eu ainda não fiz o levantamento do ganhador, mas eu posso garantir que não é o Davi”.