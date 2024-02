BBB 24: Por que Rodriguinho aceitou o convite de Boninho? Cantor abre o jogo

Décimo eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho revelou o verdadeiro motivo de ter aceitado no reality show da Globo

Décimo eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho está assimilando aos poucos tudo o que aconteceu nos últimos meses em que ficou confinado no reality show da Globo. Após sua participação no Bate-Papo BBB, o ex-brother foi recebido na manhã desta quarta-feira, 28, no programa Mais Você.

Não é segredo para ninguém que o pagodeiro queria realmente sair do jogo. Ele, inclusive, chegou a falar diversas vezes dentro da casa mais vigiada do país que gostaria de desistir da competição, revoltando não só as colegas Giovanna Pitel e Fernanda, como também o público.

Durante a conversa com os apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini, Rodriguinho abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo de ter aceitado o convite de Boninho, diretor do reality, para integrar o elenco do Camarote da atual edição.

"Eu sou um cara que sou motivado por desafios, e eu falei que nunca faria. Minha esposa, Bruna, se inscreveu quatro ou cinco vezes e nunca entrou. (...) Aí eu perguntei para ela o que ela achava disso. Em dois segundos eu disse dois 'nãos' [ao convite]. Ela disse que se fosse eu, aceitaria. Falei com o meu empresário, e ele disse a mesma coisa. Depois o desafio lá era mostrar um Rodrigo que nunca mostrei", explicou ele.

Na sequência, o eliminado da semana reforçou que, por muitas vezes, quis desistir do jogo. "Não faria de novo. Eu quis sair da casa quase no momento que entrei", contou. Rodriguinho também aproveitou o momento no Mais Você para comentar um pouco sobre sua experiência no confinamento.

"Eu estou tentando assimilar ainda muita coisa, organizar os pensamentos. É uma enxurrada de informações. Nem quero pegar meu celular ainda, me acostumei a ficar sem ele e vou ter muita coisa para responder. (...) O nosso oponente maior ali somos nós mesmos", concluiu o artista.

Rodriguinho conta que o sonho da esposa era entrar no BBB: "Minha primeira motivação foi essa. Depois foi o desafio de estar lá" #BBB24#RedeBBB#MaisVocêpic.twitter.com/m4aZejWsMX — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 28, 2024

Rodriguinho esclarece comentários sobre corpo de Yasmin: 'Não lembrava'

O jogo chegou ao fim para Rodriguinho, eliminado do BBB 24, da Globo, com mais de 78% dos votos do público. Após deixar a casa mais vigiada do país, o cantor participou do Bate-Papo BBB e falou um pouco sobre sua trajetória no reality show, incluindo as polêmicas no início do confinamento.

Em conversa com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama, o cantor assistiu alguns trechos de momentos em que criticou a alimentação de Yasmin Brunet e disparou comentários sobre o corpo da modelo junto com outros brothers.

Depois de recordar o episódio, Rodriguinho se justificou: "Ali eu não estou falando do corpo, estava falando dela comer mesmo, porque ela comia muito, e ela estava falando muito sobre isso. E virou uma brincadeira entre nós, toda hora que ela ia sentar, ela sentava para comer, e aí virou essa brincadeira", explicou. Confira!