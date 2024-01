BBB24: Davi questiona se Rodriguinho irá desistir do reality

'O cara fica fadigado', disse Davi sobre o cantor de pagode ao perguntar para Juninho se o cantor irá apertar o botão de desistência

Na cozinha do BBB 24, Davi e Juninho batem papo na manhã de sábado, 27. "Será que o Rodriguinho quer desistir do programa?", o baiano pergunta de repente na conversa.

"Ele falou que se pegasse o monstro ele apertaria o botão, não apertou. Então acho que desistir ele não vai. Pode ter mudado a concepção dele", o carioca responde. "Aqui, também, a medida que tu fica fraco tu acaba ficando forte. É no poço que a gente descobre a força que a gente tem", Juninho acrescenta.

Alguns dias antes, Rodriguinho disse que apertaria o botão de desistência do BBB 24 caso fosse colocado no Castigo do Monstro. O cantor, no entanto, está no Monstro após Fernanda vencer a Prova do Anjo.

O baiano explica que fez a pergunta pois viu outros brothers comentando que Rodriguinho queria apertar o botão de desistência: "O cara fica fadigado, também, o cara que já tem família. Tem filho, tem mulher, tem casa, tem a vida dele lá fora. Não sei. Às vezes o cara veio pra cá pensando uma coisa, mas chegou aqui e viu outra. Saudade da família, também", Davi reflete.

"Mas é como você falou, tudo muda. Tudo pode mudar. Quem tá em cima vai pra baixo, quem tá em baixo vai pra cima. Quem um dia foi cancelado pode virar favorito", Davi conclui.

Davi reclama de lavar a louça dos outros: 'Não sou empregado’

Na manhã deste sábado, 27, Davi e Leidy Elin conversavam na área externa do BBB 24 e começaram a falar da limpeza da casa, principalmente da organização da cozinha. O baiano, que já repetiu diversas vezes o quanto gosta de cozinhar, reclama que há participantes que sujam louça e não lavam: "Tipo assim, bota ali e alguém vai lavar", comenta o brother.

Durante o papo, Leidy Elin orienta o colega de confinamento a deixar as louças sujas e não fazer nada. "A galera come e a gente lava, sem problemas. Mas a galera come, que pode lavar ou deixar até na secadora, só passar uma água, não lava", reclama.

Davi diz que já está ficando irritado com essa situação. "Minha paciência já está chegando ao zero. Isso a gente aprende em casa", comenta. "Vai chegando um ponto que fica complicado. Isso aí já é falta de educação [...] Eu não sou empregado de ninguém aqui", declarou o brother.