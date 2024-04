BBB 24: Pitel fala sobre conversa com sisters: 'Se for para sair, eu falei’

Alane, Beatriz e Pitel, que estão no paredão do BBB 24, trocaram elogios e confessaram admiração uma pela outra nesta segunda-feira, 01

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Pitel conversa com Lucas Henrique sobre uma conversa que ela teve com Alane e Beatriz, com quem enfrenta a berlinda nesta segunda-feira, 01. Se a assistente social sair do BBB 24, ela afirma que falou tudo que queria falar para as participantes.

Buda pergunta como a sister está se sentindo depois desta tarde. "É uma desgraça. É bom porque, se for para sair amanhã, eu falei tudo que queria falar para elas. De verdade, é o que sinto e o que reforço desde o começo", afirma a assistente social.

A sister diz que torce muito por todos os participantes fora da casa mais vigiada do Brasil. "Estava pensando sobre as minhas próprias questões do depende. É muito fácil eu jogar paras as costas do jogo, né. Ninguém te obrigou a falar nada do que você falou, ninguém você obrigou a ter opiniões que você teve, nem ser dura se você achou que era dura. Mas eu fiz porque senti isso", explica ela.

"Eu senti que deveria me posicionar e a minha forma de posicionar foi essa. Fui verdadeira com o que estava sentindo. Se foi bom ou ruim para mim, já sai do meu próprio julgamento. Mas em relação a olhando para isso e é o que eu estava sentindo", finaliza a assistente social.

Às vésperas de Eliminação, sisters trocam elogios:

O papo começou quando Alane se aproximou de Pitel no jardim do BBB 24 e pediu para conversar com a sister. As duas, vale lembrar, estão no paredão do reality show ao lado de Beatriz, que também participou da conversa.

A bailarina começou a conversa explicando que todas estão nervosas com a berlinda que será definida nesta terça-feira, 2, e sugeriu que elas improvisem suas "festas do Líder", já que não tiveram uma durante o programa. Em seguida, a paraense elogiou a assistente social.

"Eu tava falando com as meninas. Eu acho a Bia uma mulher incrível e eu te acho uma mulher incrível também", afirmou Alane. "Também acho vocês mulheres maravilhosas, independente do jogo. A gente sempre se posicionou e eu falei com você isso na nossa primeira conversa", respondeu Pitel. Confira a conversa aqui!