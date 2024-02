BBB 24: Paredão histórico, desfile de corpos reais e cartas trituradas marcam semana

Semana agitada do BBB 24 termina com consagração do novo Líder nesta sexta-feira, 23; Isabelle e Beatriz foram últimas a deixar a prova de resistência

A semana da 24ª edição do BBB foi carregada de emoções para os brothers e telespectadores, com direito a virada histórica no Paredão, choro generalizado após ter cartas trituradas e até mesmo um desfile de corpos reais. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo do que aconteceu dentro da casa mais vigiada do país nos últimos sete dias.

Tudo começou no domingo, 18, quando um novo Paredão foi formado sob o comando de Tadeu Schmidt (49). Fernanda (32), Matteus (27) e Deniziane (29) foram os escolhidos para disputar mais uma semana de permanência no BBB , e uma grande rivalidade entre as torcidas da confeiteira e da fisioterapeuta surgiu.

Na manhã da segunda-feira,19, Yasmin Brunet (35) descobriu as falas de Nizam (32), já eliminado, sobre o seu corpo. Na ocasião, ele fez críticas sobre a forma física da modelo em uma conversa com outros confinados. Brunet ficou mal após saber da verdade, então Wanessa (41) pediu apoio dos colegas e promoveu um desfile para que todos falassem as imperfeições de seus corpos.

Leia também: Longe de Davi, do BBB 24, esposa segue missão sem marido: 'Dar continuidade'

Depois do momento de união, os brothers seguiram para mais uma edição do Sincerão. Na ocasião, a Líder Raquele (24), o Anjo Michel (30) e os emparedados tiveram que escolher cartas escritas a mão pelos familiares dos demais brothers para triturar. Ao fim da dinâmica, apenas Davi (21), Wanessa, Deniziane e Fernanda puderam receber o presente.

Após a dinâmica, o choro generalizado se instaurou na casa. Muitos foram tirar satisfação por terem tido suas cartas destruídas, Rodriguinho (45) ameaçou desistir do programa e Alane (24) afirmou que preferia encarar o Paredão do que ter tido o texto da família triturado.

O clima seguiu tenso entre os brothers até terça-feira, 20, quando para a surpresa de todos os confinados, Fernanda foi escolhida para ficar na casa mais vigiada do Brasil —após um discurso emocionante de Schmidt, com direito à citação de Djavan (75). Deniziane recebeu 52,02% dos votos para deixar o programa.

Com a eliminação da fisioterapeuta, Matteus ficou bastante desestabilizado, uma vez que tinha vivido uma relação amorosa com ela e era seu aliado declarado. Já na quarta-feira, 21, eles puderam aproveitar a Festa do Líder de Raquele, que teve como tema a Confeitaria da sister.

A festa não teve grandes movimentações para o jogo, no entanto, Davi se tornou assunto ao se aproximar de Pitel (24). Os dois ficaram juntos durante a madrugada, e as atitudes renderam comentários dos confinados e na web, em que internautas sugeriram que estivesse acontecendo um interesse romântico do motorista de aplicativo.

O jogo seguiu para quinta-feira, 22, em que os confinados participaram de mais uma Prova do Líder e tiveram que resistir em duplas para conquistar o reinado da semana. A atividade durou pouco mais que cinco horas, e consagrou Isabelle e Beatriz como campeãs na madrugada desta sexta-feira, 23.

Agora, as duas deverão escolher, na edição ao vivo desta sexta, quem deve ficar com os poderes na casa para a próxima semana e quem poderá levar R$ 44,5 mil para casa. O prêmio em dinheiro aumentava conforme o tempo da prova passava.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO BBB NO INSTAGRAM: