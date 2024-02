Longe de Davi, do BBB 24, esposa segue missão sem marido: 'Dar continuidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mani Rego, esposa de Davi do BBB 24, afirmou que conta com a ajuda da família para continuar projeto

Com Davi (21) passando pelo confinamento do BBB 24, sua esposa, Mani Rego (41), não pensou em parar o trabalho social que fazia ao lado do motorista de aplicativo. Agora, com a família, ela segue ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social na região em que vive na Bahia.

Mani conta que, antes do BBB, ela e o marido já doavam alimentos e faziam refeições para levar a pessoas em risco social . Com a entrada de Davi no reality, ela e sua família se uniram com um único objetivo: "dar continuidade ao que eu e Davi fazíamos".

A empreendedora diz que aprendeu com sua mãe a fazer trabalhos sociais, e que agora pode ao lado dela passar isso para seu filho, Caio. "Fiquei muito feliz de a minha mãe estar ali comigo. É como se eu estivesse dizendo para ela: 'Foi a senhora quem me ensinou'. E ao mesmo tempo com o meu filho, ensinando na prática o conceito de solidariedade, passando pra ele o que eu aprendi um dia com ela."

Mani diz que a entrada de Davi no BBB ajudou bastante a fazer com que o trabalho ganhasse visibilidade. Recentemente, ele chegou a comentar na casa sobre o projeto em uma conversa com outros brothers.

"Sempre fizemos com muito amor, e o único objetivo sempre foi de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a se alimentarem", completa. "Espero que o meu filho, Caio, e a minha nora, Maiany, que estava também presente possa um dia passar para os seus filhos."

Para o futuro, ela diz que pretende montar um plano de ação conjunto para ter um alcance ainda maior com seu projeto. "Assim melhorar a vida de algumas pessoas num quesito tão importante e necessário que é a alimentação. Mas sempre falo, se você puder ajudar faça mesmo que sozinho e com pouco, o importante é doar, então, não espere."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE MANI REGO, ESPOSA DE DAVI DO BBB 24: