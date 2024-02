Irmã desabafa sobre quase desistência de Davi no BBB 24: 'Angustiante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquel, irmã de Davi, definiu como 'angustiante' ver o motorista de aplicativo pensando em desistir do BBB 24

O fim de semana foi bastante agitado para Davi (21). Confinado no BBB 24, o motorista de aplicativo cogitou algumas vezes desistir do programa e foi até chamado para uma conversa no confessionário após momentos de tensão. Para Raquel, irmã do brother, assistir tudo isso foi "angustiante".

"[No BBB] ele está preso em uma casa com inúmeras pessoas que não querem ele lá. É difícil lidar com a rejeição, super entendo ele" , desabafa a manicure, à CARAS Brasil. "Se hoje ele apertasse aquele botão, eu ia imediatamente buscá-lo. Eu sei o quando ele está sofrendo."

Raquel diz que apoiará qualquer decisão que o irmão tomar nos próximos dias. Antes de ser emparedado, ele foi chamado ao confessionário e teve supostamente uma conversa com Boninho, diretor do programa, que teria tido parte do áudio vazado.

"Se é uma decisão dele continuar, eu trabalho com ele 24 horas. Se ele quiser desistir, eu desisto também. Estou com ele independente da decisão que ele tomar. Foi angustiante ver meu irmão sofrendo", completa Raquel.

Ela afirma que tem se sentido extremamente acolhida pela Globo, e diz ter ficado feliz com a conversa do irmão —que ela julga ter sido com um profissional de psicologia. Para a manicure, tanto o irmão quanto a sua família estão sendo acolhidos pela emissora nesse momento.

A irmã do brother ainda comentou sobre a saúde do irmão. Na última semana, ela e sua mãe, Elisângela, contaram que o motorista de aplicativo sofreu três paradas cardíacas, sendo a mais recente a pior.

Raquel explica que, nos outros infartos, o irmão teve uma boa recuperação. Após o episódio se repetir pela terceira vez, Davi enfrentou mais complicações e precisou ficar um dia inteiro em observação no hospital. "Foi coisa de doido mesmo", recorda. "O último nos preocupou muito, ele precisava de um descanso. Foi aí que ele decidiu sair do exército, porque a saúde estava um pouco fragilizada."

Quanto à vida fora da casa mais vigiada do Brasil, ela explica que sua mãe ainda não conseguiu se mudar após receber uma notificação para desocupar o imóvel onde mora, que corre risco de deslizamento. Raquel diz que não consegue receber Elisângela em casa, por ser um imóvel muito pequeno, mas afirmou que eles estão procurando algum lugar para alugar.

Já sobre a participação do irmão no reality, a manicure assegura que apoiará o irmão em qualquer que seja sua escolha. "Minha torcida é que ele fique, caso ele queira. Estou com ele independente da escolha dele, e vai ser para sempre assim até Deus nos levar para um melhor lugar."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAVI, PARTICIPANTE DO BBB 24: