BBB 24: Pai de Vanessa Lopes manda recado para haters da filha: "Fracassado"

Após onda de comentários negativos para sua filha, Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, sai em defesa da influencer e manda recado para seus haters

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, não está muito contente com os comentários que sua filha está recebendo por sua participação no BBB 24, da Globo. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 17, o empresário, que recentemente chamou atenção nas redes sociais por sua beleza, mandou um recado para os haters da influenciadora.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Alisson compartilhou uma foto com sua herdeira. No clique, ele fez questão de mandar uma mensagem de apoio para a sister, que mais cedo cogitou desistir do programa.

"Você é grandona Vanessa, ter hater é sinal de sucesso. Hater não passa de um fracassado que inveja o sucesso dos vencedores. Na verdade, apenas anseiam o sucesso que não alcançaram", escreveu o empresário na foto.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que a reputação de Vanessa não está uma das melhores dentro da casa. Na última terça-feira, 16, Leidy Elinficou irritada com uma reclamação da influenciadora. “O povo estava cantando agora no banheiro, naquele corredor onde a gente fica fazendo o Raio-X. Acho que ela pediu para a Bia, para o povo parar de cantar, tá ligado? Ai, bagulhinho bobo", lamentou a sister.

Pais revelam por que Vanessa Lopes aceitou entrar no reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Lica Lopes e Alisson Ramalho, pais de Vanessa Lopes, contaram o motivo da filha, fenômeno do TikTok, ter aceitado participar do BBB 24. Com o apoio de seus pais, a influenciadora topou o desafio para mostrar suas verdadeira personalidade para o Brasil.

"Sua decisão de participar [do BBB] foi impulsionada pelo desejo genuíno de desfazer equívocos que foram difundidos a seu respeito", disse Lica. "Onde quer que vá, ela cultiva amizades e é apreciada por todos ao seu redor."

Para os pais, a decisão de aceitar o convite chegou de surpresa e causou um pouco de receio. "Apesar de algumas especulações nos últimos dois anos, nunca imaginávamos que realmente aconteceria. Isso trouxe aquele friozinho na barriga", completa Alisson.