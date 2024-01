BBB 24: Leidy Elin critica postura de Vanessa Lopes: 'Por que entrou?'

Não gostou! Em conversa com os brothers, Leidy Elin demonstrou incômodo com as reclamações constantes de Vanessa Lopes no BBB 24

Não é só Rodriguinho e Vanessa Lopes que estão incomodados com o comportamento de alguns brothers no BBB 24, da Globo. Na tarde desta terça-feira, 16, a sister Leidy Elin repercutiu a reclamação da influenciadora e criticou o 'desânimo' do pagodeiro.

Tudo começou quando Marcus Vinicius mencionou o nome da influenciadora em uma conversa. "Estou um pouco triste com a Lopes. Por essas coisas todas... Sei lá, muito raso o negócio. A proximidade está sendo muito rasa", declarou o comissário de voo. Leidy Elin, por sua vez, contou ao colega de confinamento que a influenciadora havia reclamado da cantoria de Davi e Beatriz momentos antes.

"O povo estava cantando agora no banheiro, naquele corredor onde a gente fica fazendo o Raio-X. Acho que ela pediu para a Bia, para o povo parar de cantar, tá ligado? Ai, bagulhinho bobo", lamentou a sister.

Na sequência, já em um dos quartos da casa, Leidy Elin retornou a falar sobre a postura de Vanessa Lopes. Deniziane, então, pediu para a colega manter a calma e explicou que a jovem está tensa com o jogo.

"Então porque que entrou, car*lh*? Todo mundo sabe como é BBB, cara. (...) Se alguém gritar com alguém ela já fica 'AAAIIINNNN'. Gente? Isso aqui é Big Brother. Ela nunca viu nenhum Big Brother?", disparou Leidy.





A Leidy Elin sem nenhuma paciência para com a Vanessa Lopes: "se alguém gritar com alguém "aiii". Gente, isso aqui é Big Brother. Ela nunca assistiu Big Brother?" #BBB24pic.twitter.com/jOrWTJDqZx — igu (@omeninoigorr) January 16, 2024

leidy elin diva, acabou de entrar na casa já entregando O QUE TODO O BRASIL PENSA da vanessa lopes insuportável inimiga do entretenimento #BBB24pic.twitter.com/obpQ4ysKC5 — ighu (oliveira's version) 💋 (@ighusoliveira) January 16, 2024

Leidy Elin reclama de Rodriguinho

Momentos antes, Leidy Elin demonstrou um certo incômodo com a postura de Rodriguinho no BBB 24. Isso porque, de acordo com ela, o cantor não aparentava querer estar no reality show.

Em conversa com alguns aliados de jogo, a participante desabafou: "Adoro Rodriguinho mas ele tá com zero vontade de estar aqui. Parece que ele veio por pilha da mulher; a mulher dele que tem vontade", apontou a sister.