BBB 24: Vanessa Lopes cogita desistir do reality show: "Vontade de apertar"

Após encarar botão de desistência, Vanessa Lopes desabafa sobre confinamento e confessa que está pensando em pedir para sair do BBB 24

A eliminação de Lucas Pizane agitou os brothers confinados no Big Brother Brasil 24. Inclusive, fez com que uma sister cogitasse desistir do reality show. Nesta quarta-feira, 17, Vanessa Lopes passou um tempo considerável encarando o botão da desistência e confessou que está pensando em pedir para sair do confinamento

Vanessa começou a pensar sobre a vontade de deixar o programa logo após a eliminação do brother. Sozinha na academia, ela questionou o motivo de ter aceitado o convite: "Gente, eu estou ficando muito doida. Eu não aguento, não, de verdade. Muita informação para minha cabeça, onde que eu vim me meter, de verdade, gente”, disse a morena.

Na sequência, Vanessa passou pela sala da casa, quando viu o botão de desistência piscando, o que significa que ela poderia pedir para deixar a casa naquele momento: “Está de sacanagem com a minha cara que esse negócio vai rodar agora? Vocês estão brincando com a minha cara, só pode. Para com isso. Rodou... Por que rodou?", disse.

A dançarina ainda passou um tempo encarando o botão e até brincou que pediria para a produção do programa para se consultar com um psicólogo. Por fim, Vanessa desistiu da ideia e deixou a sala. MC Bin Laden acompanhou a movimentação da sister e se aproximou para oferecer alguns conselhos: “Sabe o que eu pensei ali?”, ele iniciou

“Independente de qualquer coisa, nunca aperte aquele botão", disse o funkeiro. Vanessa voltou a refletir sobre o jogo, e Bin Laden retomou o assunto: "Só estou preocupado contigo mesmo", ele contou. Vanessa confessou a vontade de sair: "Mas não vou mentir para tu não. A vontade de apertar aquele negócio foi grande, mas eu acho que não aperto", disse.

Vanessa olhando fixamente para o botão de desistência #BBB24pic.twitter.com/GUOAvyXZpg — CHOQUEI (@choquei) January 17, 2024

Bin reforçou que ela não deveria deixar o reality: "Vai ser a minha maior decepção. Vamos estar juntos até o final”, o funkeiro finalizou o assunto. Vale lembrar que Vanessa começou a pensar em desistir depois da eliminação de um de seus aliados, Pizane, que esteve envolvido em uma polêmica com outro amigo da dançarina, Nizam.

Vanessa Lopes é criticada no BBB 24:

Apesar de contar com o apoio de MC Bin Laden, Vanessa Lopes já perdeu o afeto de algumas das sisters na Casa Mais Vigiada do Brasil. Na tarde desta terça-feira, 16, a operadora de caixa e estudante de direito Leidy Elin repercutiu uma reclamação da influenciadora, que ficou irritada e pediu para que os colegas parassem de cantar.

“O povo estava cantando agora no banheiro, naquele corredor onde a gente fica fazendo o Raio-X. Acho que ela pediu para a Bia, para o povo parar de cantar, tá ligado? Ai, bagulhinho bobo", lamentou a sister. Na sequência, já em um dos quartos da casa, Leidy Elin retornou a desabafar sobre a postura de Vanessa Lopes no confinamento.