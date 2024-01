BBB 24: O que é o Sincerão? Por que o 'Jogo da Discórdia' acabou?

Por que o Jogo da Discórdia acabou? Boninho explica como é o novo quadro 'Sincerão' no BBB 24, que será exibido nas noites de segunda-feira

O BBB 24, da Globo, estreia nesta segunda-feira, 8, e terá uma novidade nas dinâmicas semanais. Isso porque o Jogo da Discórdia, que era sempre exibido nas noites de segunda-feira, chegou ao fim! Agora, o quadro da segunda-feira se chama Sincerão e terá uma dinâmica diferente.

No podcast Isso é Fantástico, o diretor de TV Boninho contou o que é o quadro Sincerão. "O Sincerão é o Big Brother às avessas, substituindo o Jogo da Discórdia. Toda segunda-feira, nós teremos um jogo onde os protagonistas da semana vão conversar com o Tadeu. Vai ser o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Eles vão do lado de fora da casa e Tadeu vai provocar algumas perguntas com eles", disse ele.

Boninho ainda contou que Tadeu Schmidt vai fazer perguntas para os protagonistas da semana e os outros participantes vão escutar tudo. A intenção é que eles discutam o que foi levantado no Sincerão ao longo dos dias seguintes.

Por fim, Boninho explicou o motivo para ter colocado um fim no Jogo da Discórdia. "Descobrimos que eles estavam deixando para conversar sempre na segunda-feira, no Jogo da Discórdia. Então, agora, ou você é um protagonista da semana, ou você resolve seus problemas lá na casa", afirmou.

Confira a decoração da casa do BBB 24

O reality show BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e a Globo já começou a revelar como é a decoração da casa para a nova temporada. Nesta sexta-feira, 5, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara fizeram entradas ao vivo na programação da emissora e mostrar os detalhe dos ambientes.

No BBB 24, a casa recebeu a decoração inspirada nos contos de fadas e histórias clássicas de ficção. A emissora já revelou que cada ambiente da propriedade terá detalhes inspirados no universo da magia, com inspiração nas fábulas.

A sala de estar foi inspirada em uma biblioteca, com direito a vários objetos nas estantes, um sofá vermelho, tapete com estilo clássico e mesa de centro com estilo antigo. O local ainda conta com o botão da desistência, que tem a decoração de um relógio antigo.

Um dos quartos tem o tema de Gnomos e é inspirado em uma floresta encantada, com direito a árvores e insetos nas paredes. O segundo quarto tem o tema de Fadas e foi decorado com tons de rosa e azul, com direito a árvore colorida e com luzes. O quarto do líder foi decorado com mix de estampas com muitas cores, e também conta com a central do líder.

O banheiro segue na temática de floresta encantada e tem um poço dos desejos. Enquanto isso, o Confessionário tem o tema de Jardim Secreto, com direito a uma poltrona estilosa no maior clima de conto de fadas.

Neste ano, as duas cozinhas foram invertidas. A cozinha vip fica perto da porta e a cozinha da Xepa está perto da escada para o andar superior.