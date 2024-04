BBB 24: No Raio-X, Alane desabafa sobre último paredão: "Não me contento"

A sister falou que está 'apavorada' com o último paredão do BBB 24

Alane fez um desabafo durante o Raio-X deste domingo, 14, no Big Brother Brasil 24. A sister está enfrentando o último paredão da temporada ao lado de Isabelle e Matteus. Na noite de hoje, será anunciado os dois brothers que se juntarão a Davi na final do programa, que será na terça-feira, dia 16.

A bailarina começou falando sobre o tanto que já chorou e o medo que está de ser eliminada do reality na reta final: "Gente, eu tô aqui no limite de tanta lágrima que cai do meu olho. Tô falando sério com vocês. Eu tô apavorada, de verdade. Me dói muito a possibilidade de esse ser meu último Raio-X, e eu espero do fundo do meu coração que não seja".

"Eu amo cada pedacinho dessa casa, amo estar aqui com todas as minhas forças, e eu vou fazer o que for preciso para continuar realizando o meu sonho. E só vocês, Deus e Nossa Senhora de Nazaré podem me ajudar a continuar realizando o meu sonho", continuou.

A paraense finalizou o seu recado diário agradecendo o público e os admiradores. "Eu fico muito grata de ter chegado até aqui, mas eu quero muito mais. Eu não me contento com isso ainda. Eu quero muito mais! Eu conto com vocês do fundo do meu coração. Por favor, votem pra eu ficar", pediu.