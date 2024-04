BBB 24: Alane se preocupa com música do despertador: "Fiquei neurada"

A sister entendeu a música do despertador como um 'sinal' da produção do BBB 24

Alane notou um detalhe no Toque de Despertar deste domingo, 14, no Big Brother Brasil 24 e entendeu que era um sinal de que seria eliminada do reality na noite de hoje.

A sister, que está enfrentando o último paredão da temporada contra Isabelle e Matteus, comentou com cunhã que acha que recebeu um sinal da produção do programa.

"Fiquei neurada com a música que tocou hoje de manhã", desabafou. "O que você sentiu?", perguntou a amazonense. "Porque eu sempre falo que o ano passado foi ruim, que eu me mudei...e a música falava 'ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro'", falou se referindo a AmarElo de Emicida.

Em seguida, a bailarina citou que no paredão em que Beatriz foi eliminada eles tocaram uma música do Rubel. "Eles já entenderam que a gente é neurada e a gente ia saber se tocasse uma música nossa. Eles podem ter colocado uma música que fazia sentido de alguma forma", continuou.

"Eu acho que faz sentido, então, que você vai ficar", opinou Isabelle. "Não, pelo contrário....", observou a paraense. "Não, Alane", rebateu Isabelle.