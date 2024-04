BBB 24: Alane tem crise de choro e se desespera com último Paredão: ‘Medo’

'Último dia' na casa? Alane tem crise de choro às vésperas de paredão decisivo e ganha conselho sincero de brother no BBB 24

Na reta final do Big Brother Brasil 24, os confinados continuam cada vez mais tensos. Neste sábado, 13, Alane enfrentou uma crise de choro intensa com medo do resultado do último Paredão. Desesperada, a atriz foi consolada por Davi, que deu um conselho sincero: que ela aproveitasse seu possível último dia na casa mais vigiada do Brasil.

Após a vitória do motorista de aplicativo na prova da final, Alane está disputando uma das vagas ao lado de Isabelle e Matteus. Contudo, a sister não acredita que será escolhida pelo público como finalista do reality show. Preocupada com o desfecho de sua trajetória, ela não conteve as lágrimas e teve uma crise de choro escondida no Quarto Fadas.

No entanto, Davi encontrou a sister em meio ao desespero e, como finalista, tentou consolar sua colega de confinamento: "Fique assim não, viu, Alane? Não fique assim, não. Confia!", o baiano tentou amenizar. Mas Alane continuou a chorar: "Tô tentando, Davi... Eu confio, mas eu tô com medo", a sister desabafou sobre a berlinda-

Na sequência, o motorista de aplicativo deu um abraço e um beijo na testa da atriz e aconselhou novamente: “Não precisa ter medo, viu? Fica em paz. Vá aproveitar esse último dia. Vai dar tudo certo. Tá bom? Vai dar tudo certo. Relaxa, confia em Deus", Davi sugeriu que ela aproveitasse caso esse fosse seu último dia no reality show da Globo.

Alane agradeceu aos conselhos e ele continuou a elogiar: "Você é uma menina especial, forte, guerreira", Davi exaltou. Vale lembrar que o resultado do paredão será divulgado no próximo domingo, 14. Embora um brother tenha chegado perto e seja eliminado justamente na final, o público conhecerá os três finalistas e decidirá quem será o grande campeão.

Alane pode engravidar após deixar o BBB 24:

Semifinalista do BBB 24, a dançarina Alane pode ter um futuro bastante surpreendente ao deixar a casa mais vigiada do Brasil. De acordo com o numerólogo Yub Miranda, o ano pode acabar trazendo um romance e até mesmo uma gravidez para a paraense. De acordo com a numerologia, Alane está em seu Ano Pessoal 3.

Miranda explica que, para a sister do BBB 24, o romantismo do ano é predominante. Porém, isso não garante um romance logo que ela deixar o programa: "Ela ainda experimentará um grande receio de amar, de se entregar e de estabelecer um vínculo mais profundo de abril a junho”, disse o numerólogo, que ainda revelou quando a sister deve encontrar o amor.