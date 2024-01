BBB 24: Nizam analisa possível cenário de paredão: 'Eu e você'

Após os últimos acontecimentos dentro do BBB 24, Nizam diz para Bin Laden que os dois brothers serão possíveis alvos para o próximo paredão

O brother Nizam conversou com MC Bin Laden a respeito dos próximos passos do jogo no BBB 24, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 19. Após os últimos acontecimentos dentro da casa, o executivo de contas acredita que os dois serão alvos para o paredão.

Ao longo do diálogo, Nizam analisou um possível cenário da berlinda e concluiu: "É, pai. Vai eu e você no Paredão, provavelmente". O cantor concordou com a visão do colega e questionou se o brother havia escutado alguém falando sobre votos.

Nizam, então, respondeu: "Nem de mim nem de você. Não sei de onde está vindo, o meu não sei de onde está vindo. O seu, pelo menos, você sabe alguém que falou para você", declarou. Em seguida, o executivo de contas recordou que foi colocado no 'alvo' pelo líder Matteus, na noite de quinta-feira, 18.

"Talvez isso aqui tenha facilitado a galera a escolher", disse ele, apontando para a pulseira recebida. E completou: "Eu não vou pelo Líder, eu acho. Eu acho que eu vou pela casa", refletiu Nizam. "Eu vou pela casa, certeza. Mas eu acho que eu saio, mano. Entrei em muita confusão, falei muita coisa que não deveria falar", analisou MC Bin Laden, por fim.

Saiba como foi a prova do anjo

Lucas Henrique e Luigiganharam a prova do anjo em dupla que aconteceu durante a tarde desta sexta-feira, 19, no Big Brother Brasil 24.

As duplas formadas foram: Lucas Henrique e Luigi; Alane e Beatriz; Yasmin e Giovanna; Rodriguinho e Nizam; Pitel e MC Bin Laden; Michel e Isabelle.

Leidy Elin, Wanessa, Marcus Vinicius, Deniziane, Vanessa Lopes, Vinicius, Raquele, Davi e Fernanda, ficaram de fora através do sorteio, além do Líder Matteus.

Os dois jogadores estavam conectados, quando um corre para frente, levanta o outro. Ao apertarem o cronômetro, a prova começa. Um deles deveria correr para pegar as peças em uma piscina e levar para o parceiro, que tinha que montar o quebra-cabeça correto em uma estrutura no alto que formaria um sanduíche.

A dupla que montasse o quebra-cabeça certo no menor tempo venceria a Prova do Anjo. Lucas e Luigi fizeram a prova em X segundos e levaram a melhor. Os dois brothers estão autoimunes e poderão imunizar mais um participantes na formação do paredão, que acontece na noite de hoje.