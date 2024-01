Big Brother / Anjo

BBB 24: Lucas e Luigi são os anjos da semana e estão imunes ao paredão

Lucas Henrique e Luigi venceram a prova do anjo em dupla e estão imunizados da formação do paredão no BBB 24

Redação Publicado em 19/01/2024, às 15h12

Prova do Anjo - Reprodução/Globo