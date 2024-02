BBB24: Michel chora ao lembrar de briga com MC Bin Laden: "Me desequilibra"

Em conversa com Raquele, Michel chorou ao lembrar o que o MC falou sobre sua profissão e foi consolado pela sister

Michel caiu no choro durante a noite desta terça-feira, 20, em conversa com Raquele na área externa do Big Brother Brasil 24, ao falar sobre sua briga comMC Bin Laden.

“Eu não odeio o Bin, só que pro meu jogo é ruim. É uma pessoa que me desequilibra, que eu não quero por perto aqui”, começou. “E está certo, tem que ficar ao lado das pessoas que te fazem bem. Estar aqui vai abrir portas para várias outras coisas [...], mas tem seu lado ruim. Tipo assim, você já sabe que tem o lado ruim e o lado ruim você quer estar com as pessoas que te faça bem”, comentou Raquele.

“As duas mentiras que ele levantou ontem foi isso, né? De eu ter espalhado e o da Wanessa. Teve mais alguma coisa?”, perguntou ele, que teve a confirmação da sister. “Se ele não me falou eu vou ter que pedir desculpas lá fora. Eu não sei. Isso que está me matando”, analisou o brother.

Pouco depois, Michel recordou a briga que teve com o funkeiro, em que ele citou sua profissão. "Eu tenho muito orgulho de ter um amigo professor de Geografia. O melhor professor de Geografia que eu já conheci. A sua profissão é muito importante. E todas as histórias que você já contou, uma que gravou muito foi a do sorriso. Lembra do sorriso que você falou? Olha como você é além de um professor de Geografia", consolou a doceira.

“Para, senão eu vou chorar”, avisou o mineiro. “Você não é um professor, você é o professor. Que dá pra ver quando você conta cada fato, assim, o seu olhinho brilhando, que você tem amor pelo que você faz. É muito difícil encontrar pessoas assim, sabia? Tem gente que só trabalha, só faz a profissão porque quer ganhar, só. E você não é por isso, é porque você ama o que você faz, você faz com amor. Você foi muito importante pra vários alunos que já passaram na sua mão. Vai continuar sendo importante. Você é exemplo aqui dentro. Transformou vida de muitas pessoas e vai transformar muito mais, você vai ver. Você é abençoado", continuou Raquele.

Chorando, Michel agradeceu o consolo da aliada. "Amém, nós somos. Sou muito feliz de ter você aqui dentro", disse ele.