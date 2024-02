BBB 24: Michel desabafa após briga: "E se eu fui irresponsável com isso?"

No Quarto do Líder, Michel conversou com Raquele e refletiu sobre a discussão que teve com MC Bin Laden após o Sincerão do BBB 24

No quarto do líder do BBB 24, Michel conversou com Raquele sobre a discussão que teve com MC Bin Laden na madrugada desta terça-feira, 20, após o Sincerão. O professor de Geografia confessou para a amiga que está tentando lembrar do pivô da discussão.

"Gente, eu tô tentando puxar na minha mente e não consigo, Raquele. Tô tentando puxar como essa informação chegou na minha cabeça", revelou ele. "Aqui é tanta coisa, Michel... que a gente não dá conta de tudo, não. Não dá", respondeu a sister.

"Eu acho que o Lucas [Henrique] na conversa, quando ele veio me perguntar, eu acho que ele puxou de mim. Eu acho que disse que não lembrava mais uma vez. Isso tava me incomodando. Tenho quase certeza de que ele falou... tava Leidy [Elin], Marcus e Bin e eu fui tirando por alternativas. E foi onde eu confirmei com ele", relembrou o brother.

"Foi na noite da briga com o Marcus", completou ela. "E se eu fui irresponsável com isso. De falar um nome que não é?", questionou Michel. "De falar o nome do Bin? Não sei, porque eles mesmo duvidaram...", falou a doceira.

Entenda a briga

Durante a madrugada desta terça-feira, 20, logo após a dinâmica do Sincerão, o clima esquentou entre os brothers do BBB 24, da Globo, gerando algumas discussões na casa mais vigiada do país. Um dos grandes embates aconteceu entre Michel e MC Bin Laden, que precisou ser segurado por outros colegas de confinamento.

Tudo começou quando o professor de geografia se aproximou de uma conversa entre o cantor e Giovanna Pitel. Bin, no entanto, não gostou da atitude do adversário e disparou: "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente. Certo? Você inventou história aqui e eu vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso".

Momentos depois, o funkeiro chamou Rodriguinho, que estava na área externa, para participar da discussão e retornou para a cozinha acusando Michel: "Você fala o que te convém, você é falso", disparou ele. "Bin, com você não tem nem conversa, você não sabe conversar", lamentou o professor. Em seguida, Bin Laden voltou a criticar o brother, o chamando mais uma vez de mentiroso. Confira a discussão completa!