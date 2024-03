BBB 24: MC Bin Laden critica outro brother dentro da casa: ‘Falso’

Depois de ver o Queridometro desta quinta-feira, 21, MC Bin Laden faz uma crítica a outro participante ao lado dos aliados, Lucas Henrique e Pitel

MC Bin Laden ao ver o Queridômetro do BBB 24 nesta quinta-fera, 21, e entra no Quarto Gnomo fazendo uma crítica ao Matteus para os colegas de quarto, Lucas Henrique e Pitel."Pronto, ele não é falso... tô quase indo ali mandar ele tomar no c***. Matteus, falo para você... cada uma...", diz MC Bin Laden.

"Grupo da paixão tá incomodado", continua o funkeiro. Buda, então, responde: "É tão repetitivo, tão chato... Esse discurso deles".

"Setenta dias para falar de jogo, de um milhão de coisas. Vou falar: 'Matteus, lembra que você falava que quem era do próprio quarto não podia se votar? Você votou na Giovanna, Any [Deniziane] votou na Raquele... você não é falso?'", diz MC Bin Laden.

Na cozinha da Xepa, Matteus conversava com Beatriz sobre seu comportamento nas festas do reality e disse: "Brinquei, cutuquei pessoas que eu não estava falando de jogo, e nem por isso eu sou falso". Bin estava na sala, quando ouviu parte da conversa.

MC Bin Laden aponta diferenças entre grupos dentro da casa

Na tarde de quarta-feira, 20, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique, Fernanda e Pitel sobre os grupos formados no BBB 24. O funkeiro argumenta que o Quarto Gnomo não é um grupo unido e que cada um deles tem uma visão de jogo diferente.

Bin diz que eles precisam 'recalcular a rota' e os brothers perguntam o que ele sugere. "Comprar a briga um do outro?", Pitel questiona. "Eles fazem isso, todo momento. Enquanto 'nós ficar', eles vão em bando. Eles são sempre maioria em uma discussão", MC Bin Laden fala sobre o grupo do Quarto Fada.

"Eles nunca estão errados pra eles, eles sempre se ajudam. Eles sempre levantam a auto estima [um do outro]. Eles fazem isso, eles são unidos, a real é essa. 'Nós' não é um grupo unido", o MC argumenta.

"A gente não era nem um grupo até duas semanas atrás", Pitel rebate, mas Bin aponta que eles se uniram por "conveniência de votos". "Então, mas a gente é verdadeiro com o que a gente sente e o que a gente vê", diz a assistente social.

"Que bom que a união deles é divina, como eles falam. Que o deles envolve amor, proteção, não sei o que. Beleza, que bom pra vocês. A gente não conseguiu fazer isso, uma pena. Mas aí vai fazer o que? Tem que jogar com as armas que tem. A gente não deixou de tentar, a gente não deixou de jogar", diz Pitel.