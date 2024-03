BBB 24: MC Bin Laden aponta diferenças entre grupos dentro da casa

Em papo com aliados nesta quarta-feira, 20, MC Bin Laden argumenta que Quarto Gnomo perde força no jogo por falta de união

Na tarde de quarta-feira, 20, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique, Fernanda e Pitel sobre os grupos formados no BBB 24. O funkeiro argumenta que o Quarto Gnomo não é um grupo unido e que cada um deles tem uma visão de jogo diferente.

Bin diz que eles precisam 'recalcular a rota' e os brothers perguntam o que ele sugere. "Comprar a briga um do outro?", Pitel questiona. "Eles fazem isso, todo momento. Enquanto 'nós ficar', eles vão em bando. Eles são sempre maioria em uma discussão", MC Bin Laden fala sobre o grupo do Quarto Fada.

"Eles nunca estão errados pra eles, eles sempre se ajudam. Eles sempre levantam a auto estima [um do outro]. Eles fazem isso, eles são unidos, a real é essa. 'Nós' não é um grupo unido", o MC argumenta.

"A gente não era nem um grupo até duas semanas atrás", Pitel rebate, mas Bin aponta que eles se uniram por "conveniência de votos"."Então, mas a gente é verdadeiro com o que a gente sente e o que a gente vê", diz a assistente social.

"Que bom que a união deles é divina, como eles falam. Que o deles envolve amor, proteção, não sei o que. Beleza, que bom pra vocês. A gente não conseguiu fazer isso, uma pena. Mas aí vai fazer o que? Tem que jogar com as armas que tem. A gente não deixou de tentar, a gente não deixou de jogar", diz Pitel.

"Mas eles ganham sempre força quando eles estão mais juntos", diz o cantor. Fernanda, no entanto, argumenta que o grupo do Quarto Fada está unido desde o primeiro dia, diferente do grupo do outro quarto.

O papo continua e Bin argumenta que o grupo do Quarto Fada sempre pontua questões com Fernanda no Sincerão, mesmo que a sister não esteja no Paredão. "O que eles fazem é só reforçar o discurso um do outro. A gente nunca reforçou o discurso aqui", diz o funkeiro.

MC Bin Laden ainda diz que ele teria dito para Leidy Elin que Beatriz votaria nela. "Precisa ela ouvir da menina? Por isso que a gente nunca vai reforçar uma ideia um do outro", o funkeiro insiste.

A conversa continua, o funkeiro continua a dizer que o Quarto Gnomo não se une para reforçar as ideias uns dos outros, diferente do Quarto Fada. Lucas Henrique, no entanto, explica que o grupo de aliados do Gnomo tem ideias de jogo diferentes.