BBB 24: MC Bin Laden revela estratégia caso ganhe a Prova do Líder

'Colocar um deles’, começou Bin Laden sobre possível estratégia de jogo; o funkeiro comparou estratégia com movimentação em jogo de xadrez

Na manhã desta quarta-feira, 20, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique sobre suas possíveis próximas jogadas no BBB 24. O funkeiro diz que precisa vencer a Prova do Líder e revela uma estratégia que bolou, caso saia vitorioso.

"Existe um movimento de xadrez que, quando você ataca umas casas de um lado, você atrai toda a atenção do adversário pra defender aquelas casas. Sendo que automaticamente você tá fazendo um movimento no outro lado, que tá mais fragilizado", explica Bin.

"Ontem mesmo, eu 'tava' pesando... Se a gente criar uma situação de colocar um deles no VIP, vou dar um exemplo. Às vezes, Alane ou Cunhã [Isabelle]... Eu, se eu fosse Líder... Eu sei que ali eu ia ganhar tempo pra eles não bolarem estratégia de voto", continua o funkeiro .

"Eles iam ficar 'marolando' em cima das minas, o tempo todo, pra não cair na nossa lábia. E as minas iam estar aqui toda fechada, com medo de, tipo assim, a gente fazer um movimento dentro da mente delas, de querer se aproximar. Porque eu ainda consigo fazer isso, por transitar", conclui o MC.

Buda, no entanto, questiona se a estratégia seria efetiva. "Não sei se isso é efetivo, não, hein, cara?! Porque é muito tempo aqui, a pessoa não vai ficar no Quarto do Líder o tempo todo", diz o capoeirista. "Mas eles vão perder tempo pensando", insiste MC Bin Laden.

MC Bin Laden opina sobre amizade de brothers

No Quarto Gnomo, MC Bin Laden conversou com alguns brothers do BBB 24 nesta terça-feira, 19, sobre a relação de amizade entre Davi e Isabelle. Para o funkeiro, o motorista de aplicativo não se importa de verdade com a manauara.

"Vou te falar uma parada. O Davi não se importa com a Isabelle", disse o cantor. "Eu também acho que não. Quando aquela coisa do Marcus que o Tadeu fortificou falando amizade", comentou Leidy Elin.

Pitel também fala sobre o discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador do programa. "Tadeu passou oito minutos falando só deles. O discurso todinho do Tadeu foi sobre a amizade deles. Eles pegaram a reta ali e fizeram certinho", afirmou a assistente social. Confira o resto da conversa!