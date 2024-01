BBB 24: Maycon insiste em amizade com Yasmin Brunet: 'Quero muito'

Maycon afirmou estar sendo evitado por Yasmin Brunet no BBB 24 desde a formação do paredão

Momentos antes da primeira festa do BBB 24, da Globo, finalmente iniciar, Maycon e Yasmin Brunet tiveram um breve diálogo na sala da casa mais vigiada do país. Os dois, que estão emparedados, travam um conflito desde a formação da berlinda, na terça-feira, 9.

Enquanto a sister conversava com Vinicius Rodrigues e Lucas Henrique, Maycon se aproximou e falou sobre o fato de estar sendo evitado pela colega de confinamento. "Eu quero muito te evitar da forma como você está me evitando, mas eu não consigo. Só se mantém no que você acha que é verdade e a gente continua, tá?", disse ele.

"Mas eu queria muito conseguir te evitar. Eu planejei te evitar da forma como está me evitando", continuou o brother. Yasmin Brunet, por sua vez, respondeu: "Não estou querendo te deixar mal, de forma alguma. Só acho que é melhor".

Na sequência, Maycon reforçou que não agiu por maldade ao combinar com outros aliados de jogo o voto em massa na modelo. Por fim, ele ainda deixou claro que gostaria de formar um laço de amizade com a loira. "Quero muito ser seu amigo lá fora", avisou.

Entenda o conflito entre os participantes do BBB 24

O desafeto entre Yasmin Brunet e Maycon começou durante a formação do primeiro paredão do BBB 24, ocorrido na noite de terça-feira, 9. Isso porque a modelo acabou descobrindo que o cozinheiro escolar havia combinado votos em massa com outros brothers.

Bastante chateada com a situação, a filha de Luiza Brunet jurou vingança caso seja salva pelo público. "Eu fiz para me proteger. É um jogo que as pessoas precisam se abrir, e algumas pessoas me falaram: 'A Yasmin não me olha no olho, a Yasmin não fala comigo', algumas pessoas me falaram isso", explicou Maycon.

"A gente precisa que você se abra. É um jogo de convivência. Preciso ficar, quero muito ficar, entendeu? Amizade acima de tudo. A gente vai se encontrar lá fora, vai beber, vai curtir, vai jantar junto, vou fazer comida para você, minha mulher vai te conhecer, quer te conhecer, não é pessoal. É 100% jogo, fui muito jogador agora. Eu puxei, foi e foi", completou ele, por fim.