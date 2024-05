Saiba quanto Virginia Fonseca já arrecadou em doações para o RS

A CARAS Brasil apurou e descobriu quanto Virginia já arrecadou com suas campanhas de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Virginia Fonseca (25) é uma das celebridades que tem se empenhado em arrecadar doações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A influenciadora e empresária se tornou assunto na web com a grande movimentação e já conseguiu uma alta quantia em dinheiro para o estado gaúcho.

De acordo com apuração da CARAS Brasil, Virginia já teria arrecadado mais de R$ 1 milhão para as ONGs (Organizações Não Governamentais) que estão na linha de frente ajudando as pessoas que foram afetadas pelas enchentes . Ela também conseguiu 56 caixas grandes de roupas, travesseiros e colchões, além de ter mobilizado caminhões com garrafas de água e alimentos não perecíveis.

A influenciadora digital ainda estaria equilibrando a maternidade e seu trabalho, como empresária e apresentadora, com a organização das doações. Apesar de contar com a ajuda de funcionários e familiares, Virginia acompanha de perto a ação solidária. Além disso, ela também tem revertido parte do lucro de sua empresa, a WePink, para doações.

Nesta segunda-feira, 20, a mãe de Maria Alice (2), Maria Flor (1) e do pequeno José Leonardo, se tornou assunto após a influenciadora Letícia Stuchi, que está no Rio Grande do Sul, mostrar a organização das caixas que ela enviou para o Rio Grande do Sul.

"Olha o capricho, gente, sério, tudo embaladinho", disse Stuchi, enquanto exibia os itens em sacos transparentes e com identificação. Dentro das caixas, estavam muitas roupas de todos de sua família, mamadeiras novas, brinquedos, cobertores, naninhas de criança e até tênis de grife.

Em 6 de maio, a influenciadora ainda contou para os fãs e internautas que decidiu tomar uma medida drástica ao lado da sogra, a jornalista Poliana Rocha (47). As duas decidiram doar todas as roupas que estavam guardando para fazer um bazar beneficente.

O evento estava previsto para acontecer apenas em julho, porém, com a situação delicada que os moradores do Rio Grande do Sul vêm passando, a dupla decidiu adiantar a boa ação. "Eu e Poli estávamos organizando um bazar beneficente em julho... Mas diante da situação no RS, optamos por doar todas as roupas! As minhas, as delas, das Marias, do Zé e do Leo", contou ela, citando o sogro, o cantor Leonardo (60).

Além disso, a influenciadora digital tem surpreendido ao mostrar os comprovantes de todas suas doações para as vítimas das chuvas e enchentes. Virginia contou que decidiu ajudar alguns locais e entidades que estão fazendo pedidos de doações para as vítimas.

Na ocasião, ela afirmou que iria doar os lucros de um dia de vendas de sua empresa de maquiagem para ajudar três iniciativas do estado. A influenciadora mostrou que fez doações em vaquinhas do governo do estado, de um influenciador da região e também de uma instituição beneficente.

Com o lucro, ela doou R$ 150 para as três instituições, sendo R$ 50 para cada um dos locais. "Vamos nos colocar no lugar de cada família que está passando por dificuldade. Famílias que perderam tudo e que precisam de nós para ter onde dormir, o que comer. Coloca a mão no coração e ajude! Doe pelo menos R$ 1 precisa de nós", disse, para incentivar seus mais de 46 milhões de seguidores.

Além do apelo, ela também mostrou o dia de organização das doações que fez para o RS. "Mandamos fantasias também pq criança gosta de brincar e eles tao pedindo coisas para o entretenimento dos abrigados também. Toda ajuda é bem-vinda, então bora ajudar", escreveu.

