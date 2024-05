Jade Picon teria se hospedado em mansão de bilionário apontado como seu novo affair

Segundo jornal, Jade Picon teria curtido alguns dias em mansão luxuosa de brasileiro bilionário apontado como seu novo affair; conheça o sortudo!

Nos últimos dez dias, Jade Picon curtiu uma viagem luxuosa para Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Mas além de trabalhar e frequentar festas baladas, outro motivo teria levado a influenciadora digital e atriz para a cidade dos anjos. É que ela estaria vivendo um affair com empresário brasileiro bilionário que mora por lá.

Segundo o jornal Extra, Jade ficou hospedada em uma mansão avaliada em R$150 milhões em uma localização privilegiada na cidade. Apesar de ser uma propriedade alugada, o suposto affair da influenciadora digital não teria dificuldades em comprá-la, já que se autointitula ‘bilionário, filantropo, gênio e humilde’ nas redes sociais.

Estamos falando de Ruyter, brasileiro que ganhou destaque nas redes sociais. Segundo seus relatos, ele trabalhou como vendedor de cachorro quente e de produtos de limpeza, antes de alcançar sucesso com sua startup e também como influenciador digital, já que conquistou 19,8 milhões de seguidores no Instagram. Inclusive, ele já exibiu sua mansão por lá e revelou que ela tem até um 'quarto vermelho':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ruyter (@ruyter)

Segundo relatos do empresário, ele fatura cerca de R$ 15 milhões por mês e por isso, consegue bancar luxos como a mansão com boate subterrânea, adega, spa, câmara criogênica, sauna, e salão de beleza. Vale lembrar que apesar de não confirmar o suposto affair, os rumores surgiram depois que a influenciadora digital apareceu em cenários já conhecidos do imóvel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Já de volta a sua terra natal, Jade não confirmou os rumores e Ruyter também não se pronunciou. No passado, a influenciadora digital já negou algumas das especulações envolvendo sua vida amorosa: "A nova coisa é assim, nova cidade, novo país, naturalmente vão arranjar um novo namorado para mim, entendeu?”, disse nas redes sociais.

“Já já sai aí na internet alguém sendo apontado como meu affair. Porque não é possível, assim, certamente toda viagem que eu faço, algum affair. E eu sempre muito caladinha para vencer. Mas vamos ficar de olho, eu fico até curiosa. Eu entro em avião e já falo: 'Quem vai ser que vão falar que eu tô ficando?”, a famosa concluiu.

Jade Picon esclarece suposta indireta após confusão com Zé Felipe:

Recentemente, Zé Felipe causou polêmica ao dizer que Jade Picon era a ex-namorada mais 'enjoadinha' de seu irmão, João Guilherme. Logo depois, surgiu um vídeo onde parecia que a influenciadora estava mandando uma indireta, mas ela desmentiu os rumores e explicou por que não queria comentar sobre a confusão envolvendo seu ex-cunhado.

Através dos stories do Instagram, Jade contou que o vídeo, que foi apontado como uma indireta para o cantor, foi publicado antes da polêmica ter início: “Eu não entro em polêmica, não respondo, finjo que nada está acontecendo, entendeu? É minha maneira de existir e viver na internet, de prosperar. Caladinha para vencer”, começou; confira o desabafo!