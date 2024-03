Jade Picon desabafa sobre especulações de novo affair: "Até quando isso?"

Viajando para Londres, Jade Picon desabafa sobre especulações de novo affair e se mostra incomodada com os rumores de namoro; veja!

A atriz e influenciadora digital Jade Picon usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 15, para fazer um desabafo com seus seguidores. Viajando por Londres, na Inglaterra, a trabalho, a ex-BBB se mostrou incomodada com as especulações de novos affairs em toda viagem que ela realiza.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jade anunciou os novos projetos de sua carreira e mandou a real sobre os rumores de ter um novo namorado. "A nova coisa é assim, nova cidade, novo país, naturalmente vão arranjar um novo namorado para mim, entendeu? Já já sai aí na internet alguém sendo apontado como meu affair. Porque não é possível, assim, certamente toda viagem que eu faço, algum affair. E eu sempre muito caladinha para vencer. Mas vamos ficar de olho, eu fico até curiosa. Eu entro em avião e já falo: 'Quem vai ser que vão falar que eu tô ficando?", brincou a atriz com a situação.

Em seguida, a famosa se mostrou cansada sobre sempre ter sua vida pessoal cercada de especulações. "O único homem que se salva disso tudo é o meu irmão. O único homem que eu posso falar que tá do meu lado que não vão falar que eu tô tendo algum envolvimento é o meu irmão", disse ela, citando o empresário Leo Picon. "Isso é cansativo demais Eu nem me pronunciou, porque como eu já falei, são várias vezes o ano passado, e esse ano também. É uma viagem, uma coisa, a pessoa tá do meu lado que pronto, é meu affair.

Jade ainda pediu para que os internautas parassem de criar rumores sobre sua vida amorosa. "Vamos parar com isso. Vamos parar com essa especulação toda. Tipo assim, o dia que eu aparecer de mão dada, beijando e falando que tô junto, eu vou estar junto. Agora gente, parece que mulher não pode ter amigo homem, tem que ter algum envolvimento amoroso. Que coisa chata, hein?", desabafou a atriz.

Na legenda, ela ainda complementou sua reflexão. "Toda hora isso, basta ser homem e estar do meu lado que pronto! Até quando isso? PASMEM: eu sou mulher e tenho muitos amigos homens", escreveu Jade.

Por fim, a ex-BBB ainda afirmou que está focada em si e ressaltou que está solteira. "Sempre na minha e focada em MIM, em trabalhar, aprender, cuidar da minha saúde, bem-estar e felicidade! Até porque eu acredito que é assim que as coisas vão pra frente!", escreveu Jade ao finalizar.

Jade Picon foi conectada com primo do noivo de Marina Ruy Barbosa

O mais recente rumor de novo affair de Jade Picon aconteceu no último dia 10. A influenciadora digital esteve em Los Angeles, nos Estados Unidos, para prestigiar algumas festas do Oscar. A atriz frequentou a festa da Vanity Fair após a premiação e gerou especulações sobre um novo romance.

Segundo o Portal Leo Dias, Jade estava acompanhada do empresário Nader Fares, diretor comercial das lojas Marabraz e primo de Abdul Fares, noivo da atriz de Marina Ruy Barbosa. O jornalista afirmou que a famosa também teria viajado no jatinho particular do empresário com seu irmão, Leo Picon, e o RP Juan Moraes.